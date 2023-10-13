التجارة الخارجية الصينية تسجل رقما قياسيا شهريا جديدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 تشرين الأول (بترا)- أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة العامة الصينية للجمارك اليوم الجمعة، استمرار تحسن إجمالي واردات وصادرات الصين من البضائع في شهر أيلول الماضي، مع وصول حجم التجارة إلى رقم قياسي شهري جديد في العام الجاري.
وأضافت البيانات الصادرة التي نقلتها وكالة شينخوا، أن حجم التجارة الخارجية الصينية وصل إلى 3.74 تريليون يوان (حوالي 521 مليار دولار أميركي) في الشهر الماضي، مسجلا نموا على أساس شهري للشهر الثاني على التوالي.
وخلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، بلغت قيمة الواردات والصادرات الصينية من البضائع 30.8 تريليون يوان، بحسب البيانات المذكورة.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
13/10/2023 10:20:05
MENAFN13102023000117011021ID1107238753
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