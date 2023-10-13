التجارة الخارجية الصينية تسجل رقما قياسيا شهريا جديدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 تشرين الأول (بترا)- أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة العامة الصينية للجمارك اليوم الجمعة، استمرار تحسن إجمالي واردات وصادرات الصين من البضائع في شهر أيلول الماضي، مع وصول حجم التجارة إلى رقم قياسي شهري جديد في العام الجاري.

وأضافت البيانات الصادرة التي نقلتها وكالة شينخوا، أن حجم التجارة الخارجية الصينية وصل إلى 3.74 تريليون يوان (حوالي 521 مليار دولار أميركي) في الشهر الماضي، مسجلا نموا على أساس شهري للشهر الثاني على التوالي.

وخلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، بلغت قيمة الواردات والصادرات الصينية من البضائع 30.8 تريليون يوان، بحسب البيانات المذكورة.

--(بترا)

رصد/ي أ/أس

13/10/2023 10:20:05