نداء أممي لجمع 294 مليون دولار لفلسطين المحتلة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 13 تشرين الأول (بترا)- أطلقت الأمم المتحدة فجر اليوم الجمعة، "نداء عاجلا لجمع تبرعات من أجل مساعدة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

ودعا النداء العاجل، إلى توفير نحو 294 مليون دولار لـ 77 شريكا في المجال الإنساني من أجل تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا لمليون و260 ألف شخص في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، في وثيقة "النداء العاجل المكونة من 19 صفحة" ووصل "بترا" نسخة عنها، إن النداء يجمع بين متطلبات العمل والتمويل للمجتمع الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك 13 وكالة تابعة للأمم المتحدة، و29 منظمة دولية غير حكومية، و35 منظمة غير حكومية وطنية، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأشارت الوثيقة إلى أن "الأونروا" التي تلعب دورا فريدا من نوعه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تعمل كمزود رئيسي ومباشر للخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة والإغاثة وغيرها إلى 1.5 مليون لاجئ فلسطيني مسجل في غزة و1.1 مليون في الضفة الغربية، كما تعمل كجزء للهيكل الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتنسيق من خلال نظام المجموعة الإنسانية، حيث "تم تضمين متطلباتهم في هذا النداء".

وتشمل الوثيقة تخصيص نحو 133 مليون دولار للغذاء و31 مليون دولار لخدمات الدعم والتنسيق ومثلها للمأوى و27 مليون مساعدات نقدية و23 مليون للرعاية الصيحة و21 مليون للمياه والنظافة و18 مليون للحماية و11 مليون للتعليم.

-- (بترا)

م د/م ق/أس

13/10/2023 08:53:44