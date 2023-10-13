نداء أممي لجمع 294 مليون دولار لفلسطين المحتلة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 13 تشرين الأول (بترا)- أطلقت الأمم المتحدة فجر اليوم الجمعة، "نداء عاجلا لجمع تبرعات من أجل مساعدة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
ودعا النداء العاجل، إلى توفير نحو 294 مليون دولار لـ 77 شريكا في المجال الإنساني من أجل تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا لمليون و260 ألف شخص في غزة والضفة الغربية المحتلة.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، في وثيقة "النداء العاجل المكونة من 19 صفحة" ووصل "بترا" نسخة عنها، إن النداء يجمع بين متطلبات العمل والتمويل للمجتمع الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك 13 وكالة تابعة للأمم المتحدة، و29 منظمة دولية غير حكومية، و35 منظمة غير حكومية وطنية، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
وأشارت الوثيقة إلى أن "الأونروا" التي تلعب دورا فريدا من نوعه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تعمل كمزود رئيسي ومباشر للخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة والإغاثة وغيرها إلى 1.5 مليون لاجئ فلسطيني مسجل في غزة و1.1 مليون في الضفة الغربية، كما تعمل كجزء للهيكل الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتنسيق من خلال نظام المجموعة الإنسانية، حيث "تم تضمين متطلباتهم في هذا النداء".
وتشمل الوثيقة تخصيص نحو 133 مليون دولار للغذاء و31 مليون دولار لخدمات الدعم والتنسيق ومثلها للمأوى و27 مليون مساعدات نقدية و23 مليون للرعاية الصيحة و21 مليون للمياه والنظافة و18 مليون للحماية و11 مليون للتعليم.
-- (بترا)
م د/م ق/أس
13/10/2023 08:53:44
MENAFN13102023000117011021ID1107238752
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