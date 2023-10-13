Friday, 13 October 2023 10:09 GMT

رابطة العالم الإسلامي تدين التصعيد الخطر في الأراضي الفلسطينية

10/13/2023 2:35:36 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 تشرين الأول (بترا)-دانت رابطة العالم الإسلامي بأشد العبارات، استمرار التصعيد الخطر الذي تشهده الأراضي المحتلة، وما أسفر عنه من خسائر جسيمة مؤلمة، لا سيما في صفوف المدنيين الأبرياء.
ودعت في بيان لها نقله اتحاد أنباء وكالات التعاون الإسلامي (يونا) فجر اليوم الجمعة، إلى وقف فوري للأعمال المروعة، والالتزام بالقانون الإنساني الدولي الذي يهدف إلى الحدِّ من آثار النزاعات المسلحة على المدنيين، وتوفير الحماية للسكان والمدنيين والمرضى والجرحى، خلال الحروب والنزاعات المسلحة، وضمان المعاملة الإنسانية والرعاية الطبية والمساعدات الإنسانية.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
13/10/2023 08:46:28

MENAFN13102023000117011021ID1107238751

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