رابطة العالم الإسلامي تدين التصعيد الخطر في الأراضي الفلسطينية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 تشرين الأول (بترا)-دانت رابطة العالم الإسلامي بأشد العبارات، استمرار التصعيد الخطر الذي تشهده الأراضي المحتلة، وما أسفر عنه من خسائر جسيمة مؤلمة، لا سيما في صفوف المدنيين الأبرياء.
ودعت في بيان لها نقله اتحاد أنباء وكالات التعاون الإسلامي (يونا) فجر اليوم الجمعة، إلى وقف فوري للأعمال المروعة، والالتزام بالقانون الإنساني الدولي الذي يهدف إلى الحدِّ من آثار النزاعات المسلحة على المدنيين، وتوفير الحماية للسكان والمدنيين والمرضى والجرحى، خلال الحروب والنزاعات المسلحة، وضمان المعاملة الإنسانية والرعاية الطبية والمساعدات الإنسانية.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
13/10/2023 08:46:28
MENAFN13102023000117011021ID1107238751
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