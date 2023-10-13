التجارة العالمية تحذر من تأثير الصراع في الشرق الأوسط ‏على التدفقات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 تشرين الأول (بترا)- أعربت رئيسة منظمة التجارة العالمية، نجوزي أوكونجو إيويالا، عن أملها في أن ينتهي ‏الصراع في الشرق الأوسط سريعا، محذرة من أنه سيكون له "تأثير كبير حقا" ‏على تدفقات التجارة العالمية الضعيفة بالفعل إذا اتسع نطاقه في المنطقة.‏

وأضافت على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في ‏المغرب، أن العنف في الشرق الأوسط قد يزيد من العوامل التي تخنق نمو التجارة، ‏بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة وسوق العقارات الصينية المتأزمة والحرب ‏الروسية في أوكرانيا.‏

وقالت أوكونجو إيويالا في مقابلة نقلتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية اليوم الجمعة، "نأمل أن ينتهي هذا قريبا وأن يتم احتواؤه. ‏خوفنا الأكبر هو اتساع نطاقه، لأن ذلك سيكون له تأثير كبير حقا على التجارة... ‏الجميع قلقون ويأملون الأفضل".‏

وأشارت إلى أن حالة عدم اليقين عالميا تقلص بالفعل نمو التجارة، لكن ذلك سيتفاقم ‏نتيجة الاندلاع المفاجئ للحرب في الشرق الأوسط.‏

ومضت تقول: "هناك عدم يقين حول احتمالات امتداد هذا إلى المنطقة بأكملها مما قد ‏يؤثر كثيرا على النمو الاقتصادي العالمي، يحدونا أمل أن ينتهي الأمر لأنه ‏يتسبب في حالة عدم اليقين هذه. إنه سحابة مظلمة أخرى في الأفق".‏

وخفضت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا الأسبوع الماضي توقعاتها لنمو تجارة ‏السلع العالمية هذا العام إلى النصف، مستندة إلى استمرار التضخم وارتفاع أسعار ‏الفائدة وبطء نمو الاقتصاد الصيني والحرب في أوكرانيا.‏

وقالت منظمة التجارة العالمية إن حجم تجارة البضائع سينمو 0.8 بالمئة فقط عام ‏‏2023، مقارنة مع تقديراتها في نيسان التي بلغت 1.7 بالمئة.‏

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/أس

13/10/2023 08:43:27