التجارة العالمية تحذر من تأثير الصراع في الشرق الأوسط ‏على التدفقات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 تشرين الأول (بترا)- أعربت رئيسة منظمة التجارة العالمية، نجوزي أوكونجو إيويالا، عن أملها في أن ينتهي الصراع في الشرق الأوسط سريعا، محذرة من أنه سيكون له "تأثير كبير حقا" على تدفقات التجارة العالمية الضعيفة بالفعل إذا اتسع نطاقه في المنطقة.
وأضافت على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في المغرب، أن العنف في الشرق الأوسط قد يزيد من العوامل التي تخنق نمو التجارة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة وسوق العقارات الصينية المتأزمة والحرب الروسية في أوكرانيا.
وقالت أوكونجو إيويالا في مقابلة نقلتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية اليوم الجمعة، "نأمل أن ينتهي هذا قريبا وأن يتم احتواؤه. خوفنا الأكبر هو اتساع نطاقه، لأن ذلك سيكون له تأثير كبير حقا على التجارة... الجميع قلقون ويأملون الأفضل".
وأشارت إلى أن حالة عدم اليقين عالميا تقلص بالفعل نمو التجارة، لكن ذلك سيتفاقم نتيجة الاندلاع المفاجئ للحرب في الشرق الأوسط.
ومضت تقول: "هناك عدم يقين حول احتمالات امتداد هذا إلى المنطقة بأكملها مما قد يؤثر كثيرا على النمو الاقتصادي العالمي، يحدونا أمل أن ينتهي الأمر لأنه يتسبب في حالة عدم اليقين هذه. إنه سحابة مظلمة أخرى في الأفق".
وخفضت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا الأسبوع الماضي توقعاتها لنمو تجارة السلع العالمية هذا العام إلى النصف، مستندة إلى استمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وبطء نمو الاقتصاد الصيني والحرب في أوكرانيا.
وقالت منظمة التجارة العالمية إن حجم تجارة البضائع سينمو 0.8 بالمئة فقط عام 2023، مقارنة مع تقديراتها في نيسان التي بلغت 1.7 بالمئة.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
13/10/2023 08:43:27
MENAFN13102023000117011021ID1107238750
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