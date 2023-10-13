الهند تطلق عملية لإجلاء آلاف الهنود من إسرائيل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 تشرين الأول (بترا)- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية أريندام باغشي، وصول أول طائرة إجلاء من إسرائيل تحمل 212 مواطنا هنديا، في إطار عملية أطلقتها نيودلهي لإجلاء آلاف الهنود.

وأضاف المتحدث في تغريدة على شبكة (إكس) اليوم الجمعة: " هبطت أول رحلة جوية في إطار عملية "أجاي"، وعلى متنها 212 مواطنا في نيودلهي".

وفي وقت سابق، أفاد وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشانكار، بأن الهند ستطلق عملية "أجاي"، لإعادة مواطنيها من إسرائيل.

وكما أشار باغشي خلال مؤتمر صحفي الخميس، يوجد حوالي 18 ألف مواطن هندي في إسرائيل.

--(بترا)

رصد/ي أ/أس

13/10/2023 08:43:15