الهند تطلق عملية لإجلاء آلاف الهنود من إسرائيل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 تشرين الأول (بترا)- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية أريندام باغشي، وصول أول طائرة إجلاء من إسرائيل تحمل 212 مواطنا هنديا، في إطار عملية أطلقتها نيودلهي لإجلاء آلاف الهنود.
وأضاف المتحدث في تغريدة على شبكة (إكس) اليوم الجمعة: " هبطت أول رحلة جوية في إطار عملية "أجاي"، وعلى متنها 212 مواطنا في نيودلهي".
وفي وقت سابق، أفاد وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشانكار، بأن الهند ستطلق عملية "أجاي"، لإعادة مواطنيها من إسرائيل.
وكما أشار باغشي خلال مؤتمر صحفي الخميس، يوجد حوالي 18 ألف مواطن هندي في إسرائيل.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
13/10/2023 08:43:15
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