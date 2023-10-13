عنف المستوطنين في فلسطين يشمل القتل والترحيل القسري

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 13 تشرين الأول (بترا)- قالت الأمم المتحدة، إن عنف المستوطنين في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وخاصة في المجتمعات الفلسطينية القريبة من المستوطنات الإسرائيلية، يشهد ارتفاعا كبيرا.

ومنذ 7 تشرين الأول، تم تسجيل ما مجموعه 49 هجوما شنها المستوطنون ضد الفلسطينيين مما أدى إلى وقوع إصابات أو أضرار بالممتلكات، بما في ذلك بعض الهجمات التي شاركت فيها القوات الإسرائيلية.

ومن بين الحوادث التي تم الاشارة إليها، عندما قامت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين المسلحين، يقال إنهم من بؤرة إيش كوديش الاستيطانية، وبدعم من القوات الإسرائيلية، بمداهمة قرية قصرة (نابلس) وأطلقوا النار ورشقوا الحجارة باتجاه منازل الفلسطينيين، حيث قُتل ثلاثة فلسطينيين على يد مستوطنين وواحد على يد جندي.

وفي اليوم التالي، قُتل أب وابنه من نفس المجتمع برصاص المستوطنين الإسرائيليين أثناء حضورهما جنازة المتوفى.

إلى ذلك، بدأت 35 عائلة فلسطينية تضم 214 فردا من تجمعي وادي السيق والمعراجات البدويين (رام الله) في مغادرة منازلهم في أعقاب المضايقات والهجمات المنهجية التي شنها المستوطنون الإسرائيليون، مما أثار المخاوف من الترحيل القسري.

--(بترا)

م د/أس

13/10/2023 08:16:08