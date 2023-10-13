المرشح الجمهوري لرئاسة مجلس النواب الأميركي يسحب ترشيحه

المرشح الجمهوري لرئاسة مجلس النواب الأميركي يسحب ترشيحه
التاريخ
10/13/2023 2:35:33 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 13تشرين الأول (بترا)- أعلن المرشح الجمهوري لمنصب رئيس مجلس النواب الأميركي ستيف سكاليز، مساء الخميس، عن سحب ترشيحه، في قرار يفاقم أزمة المؤسسة السياسية المشلولة منذ أكثر من أسبوع، بحسب واشنطن تايمز .
وكان سكاليز فاز الأربعاء في تصويت غير رسمي للحلول محلّ كيفن مكارثي الذي أقاله زملاؤه في 3 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، لكنّ النائب عن لويزيانا فشل في الحصول على الدعم اللازم بسبب الخلافات بين نواب حزبه المنقسمين بين جناح معتدل وآخر متشدّد موال للرئيس السابق دونالد ترامب .
--(بترا)
ب خ/أس
13/10/2023 08:05:23
MENAFN13102023000117011021ID1107238747
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