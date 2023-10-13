المرشح الجمهوري لرئاسة مجلس النواب الأميركي يسحب ترشيحه

MENAFN - Jordan News Agency)



واشنطن 13تشرين الأول (بترا)- أعلن المرشح الجمهوري لمنصب رئيس مجلس النواب الأميركي ستيف سكاليز، مساء الخميس، عن سحب ترشيحه، في قرار يفاقم أزمة المؤسسة السياسية المشلولة منذ أكثر من أسبوع، بحسب واشنطن تايمز .

وكان سكاليز فاز الأربعاء في تصويت غير رسمي للحلول محلّ كيفن مكارثي الذي أقاله زملاؤه في 3 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، لكنّ النائب عن لويزيانا فشل في الحصول على الدعم اللازم بسبب الخلافات بين نواب حزبه المنقسمين بين جناح معتدل وآخر متشدّد موال للرئيس السابق دونالد ترامب .

--(بترا)

ب خ/أس

13/10/2023 08:05:23