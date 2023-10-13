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المرشح الجمهوري لرئاسة مجلس النواب الأميركي يسحب ترشيحه

10/13/2023 2:35:33 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)


واشنطن 13تشرين الأول (بترا)- أعلن المرشح الجمهوري لمنصب رئيس مجلس النواب الأميركي ستيف سكاليز، مساء الخميس، عن سحب ترشيحه، في قرار يفاقم أزمة المؤسسة السياسية المشلولة منذ أكثر من أسبوع، بحسب واشنطن تايمز .
وكان سكاليز فاز الأربعاء في تصويت غير رسمي للحلول محلّ كيفن مكارثي الذي أقاله زملاؤه في 3 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، لكنّ النائب عن لويزيانا فشل في الحصول على الدعم اللازم بسبب الخلافات بين نواب حزبه المنقسمين بين جناح معتدل وآخر متشدّد موال للرئيس السابق دونالد ترامب .
--(بترا)
ب خ/أس
13/10/2023 08:05:23

MENAFN13102023000117011021ID1107238747

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