جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن بشأن فلسطين اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 13 تشرين الأول (بترا)- يجتمع أعضاء مجلس الأمن، مساء اليوم الجمعة، لإجراء مشاورات مغلقة حول "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين"، يشارك بها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الذي سيقدم إحاطة.

ودعت البرازيل، رئيسة المجلس للشهر الحالي والإمارات العربية المتحدة، إلى عقد الاجتماع الذي سيترأسه وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا.

ووفقاً لبيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية البرازيلية في 11 تشرين الأول، تمت الدعوة إلى الاجتماع "لمعالجة الوضع في قطاع غزة".

كما سيشارك في الاجتماع أيضا المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند.

وهذه هي المرة الثانية التي يعقد بها المجلس مشاورات مغلقة بشأن فلسطين هذا الشهر، علما أنه سيعقد جلسته الشهرية المعتادة في 24 من الشهر الحالي والتي ستكون علنية ومفتوحة.

--(بترا)

م د/أس

13/10/2023 07:56:04