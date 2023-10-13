جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن بشأن فلسطين اليوم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 13 تشرين الأول (بترا)- يجتمع أعضاء مجلس الأمن، مساء اليوم الجمعة، لإجراء مشاورات مغلقة حول "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين"، يشارك بها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الذي سيقدم إحاطة.
ودعت البرازيل، رئيسة المجلس للشهر الحالي والإمارات العربية المتحدة، إلى عقد الاجتماع الذي سيترأسه وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا.
ووفقاً لبيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية البرازيلية في 11 تشرين الأول، تمت الدعوة إلى الاجتماع "لمعالجة الوضع في قطاع غزة".
كما سيشارك في الاجتماع أيضا المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند.
وهذه هي المرة الثانية التي يعقد بها المجلس مشاورات مغلقة بشأن فلسطين هذا الشهر، علما أنه سيعقد جلسته الشهرية المعتادة في 24 من الشهر الحالي والتي ستكون علنية ومفتوحة.
--(بترا)
م د/أس
13/10/2023 07:56:04
MENAFN13102023000117011021ID1107238746
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