غزة: 41 شهيدا جراء قصف طائرات الاحتلال عدة منازل في قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 13 تشرين الأول (بترا)- استشهد 41 مواطنا على الأقل وأصيب العديد من المواطنين، فجر اليوم جراء قصف طائرات الاحتلال عدة منازل في قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية، إنه استشهد 17 مواطنا وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزل عائلة أبو مدين في بلوك 9 بمخيم البريج وسط قطاع غزة.
وأشارت مصادر فلسطينية، أنه تم انتشال أكثر من 10 شهداء من منزل قصفته طائرات الاحتلال في شارع اليرموك بمدينة غزة .
كما استشهد 10 مواطنين جراء استهداف طائرات الاحتلال منزل عائلة أبو جزر شرق رفح جنوب قطاع غزة.
واستشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون بقصف طائرات الاحتلال منزل في منطقة الدحدوح بتل الهوا غرب غزة.
--(بترا)
أ ش/أس
13/10/2023 07:53:46
MENAFN13102023000117011021ID1107238745
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