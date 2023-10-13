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غزة: 41 شهيدا جراء قصف طائرات الاحتلال عدة منازل في قطاع غزة

10/13/2023 2:35:31 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)


غزة 13 تشرين الأول (بترا)- استشهد 41 مواطنا على الأقل وأصيب العديد من المواطنين، فجر اليوم جراء قصف طائرات الاحتلال عدة منازل في قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية، إنه استشهد 17 مواطنا وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزل عائلة أبو مدين في بلوك 9 بمخيم البريج وسط قطاع غزة.
وأشارت مصادر فلسطينية، أنه تم انتشال أكثر من 10 شهداء من منزل قصفته طائرات الاحتلال في شارع اليرموك بمدينة غزة .
كما استشهد 10 مواطنين جراء استهداف طائرات الاحتلال منزل عائلة أبو جزر شرق رفح جنوب قطاع غزة.
واستشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون بقصف طائرات الاحتلال منزل في منطقة الدحدوح بتل الهوا غرب غزة.
--(بترا)
أ ش/أس
13/10/2023 07:53:46

MENAFN13102023000117011021ID1107238745

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