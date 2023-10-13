استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال غرب رام الله

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 13 تشرين الأول (بترا)- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الجمعة، عن استشهاد الشاب سليمان فريد ملصة (24 عاما)، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال الحي في الرأس في قرية دير ابزيع، غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن الشاب مصلة قد أصيب جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مركبة في قرية دير ابزيع، ونقل إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله، حيث وصفت حالته بالحرجة.
ولاحقا، أغلقت قوات من شرطة وجيش الاحتلال الطريق الواصل بين قريتي دير ابزيع وكفر نعمة.
وباستشهاد الشاب مصلة، ترتفع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على شعب فلسطين في الضفة الغربية منذ السبت الماضي، إلى 36 شهيدا وأكثر من 650 جريحا، وصل منهم إلى المستشفيات 210 جرحى، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
--(بترا)
م . ف/أس
13/10/2023 07:40:38
MENAFN13102023000117011021ID1107238744
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