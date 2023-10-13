استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال غرب رام الله

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 13 تشرين الأول (بترا)- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الجمعة، عن استشهاد الشاب سليمان فريد ملصة (24 عاما)، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال الحي في الرأس في قرية دير ابزيع، غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن الشاب مصلة قد أصيب جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مركبة في قرية دير ابزيع، ونقل إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله، حيث وصفت حالته بالحرجة.

ولاحقا، أغلقت قوات من شرطة وجيش الاحتلال الطريق الواصل بين قريتي دير ابزيع وكفر نعمة.

وباستشهاد الشاب مصلة، ترتفع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على شعب فلسطين في الضفة الغربية منذ السبت الماضي، إلى 36 شهيدا وأكثر من 650 جريحا، وصل منهم إلى المستشفيات 210 جرحى، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

--(بترا)

م . ف/أس

13/10/2023 07:40:38