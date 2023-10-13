أجواء خريفية معتدلة بوجه عام اليوم وغدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 تشرين الأول (بترا)- تكون درجات الحرارة اليوم الجمعة، ضمن معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة وتسود أجواء خريفية معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غد السبت، معتدلة الحرارة بوجه عام مع تواجد للغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تزداد نشاطا بعد ساعات الظهيرة خاصة في شرق المملكة.

وتتأثر المملكة الأحد، بكتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، وتسود أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة مع سقوط زخات متفرقة من المطر في المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء محدودة من جنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتبقى المملكة الاثنين، تحت تأثير الكتلة الهوائية لطيفة الحرارة والرطبة، حيث تبقى الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة ويتوقع سقوط زخات متفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 27 - 15 درجة مئوية، وفي غرب عمان 25 - 14، وفي المرتفعات الشمالية 24 - 13، وفي مرتفعات الشراة 23 - 11، وفي مناطق البادية 29 - 14، وفي مناطق السهول 27 - 16، وفي الأغوار الشمالية 34 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 34 - 23، وفي البحر الميت 32 - 21، وفي خليج العقبة 33 - 21 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/أس

13/10/2023 07:33:01