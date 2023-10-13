Friday, 13 October 2023 10:08 GMT

بهاء سلطان يطرح أحدث أغانيه بتوقيع عزيز الشافعي وتامر حسين

10/13/2023 2:33:57 PM
(MENAFN- Youm7) طرح النجم بهاء سلطان أحدث أغانيه التي تحمل اسم "دادينا" من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد عادل،

وتقول كلمات الأغنية :

عملنا كل حاجة صح

مع اللي غدروا بينا
وياما لعبوا بينا
وقلنا ما علينا
لكن خلاص ده كله بح
م الطيبة إحنا إتعافينا
وفهمنا مين معانا
وعرفنا مين علينا
نشيل ليه شيله مش شيلتنا
و نخش ليله مش ليلتنا
ما فضيناها سيرة
ما بالسلامة نشوف راحتنا ده احنا ضحينا ب حياتنا
عملنا حاجات كتير
دادينا دادينا دادينا دادينا
لقينا اللي دايس علينا
دادينا دادينا دادينا و هاتينا
دادينا ماحدش مقدر هاتينا
و أخرة ده كله إتنسينا
وفى سياق آخر ، قال بهاء سلطان، مؤخرا إن مدينة العلمين الجديدة جميلة جدا وتطورت بشكل كبير، معقبا : "تهت فيها لأن أول مرة آجى هنا".وأضاف خلال حواره لبرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية: "الجمهور هو سبب نجاحي.. ويارب اللى موجدين في الحفل يكونوا انبسطوا.. وقبل الحفل بكون مجهز مع فرقتى". وتابع: "بحضّر لأغنية جديدة هتنزل خلال الفترة المقبلة".

أحيا الفنان بهاء سلطان، حفلا غنائيا بمدينة العلمين، رفع شعار كامل العدد، ضمن مهرجان العلمين الجديدة 2023، وقدم بهاء سلطان خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه مثل «الواد قلبه بيوجعه، براحة يا شيخة وتعالى ادلعك»، وغيرها.







MENAFN13102023000132011024ID1107238742

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث