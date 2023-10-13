بهاء سلطان يطرح أحدث أغانيه بتوقيع عزيز الشافعي وتامر حسين

(MENAFN
- Youm7) طرح النجم بهاء سلطان أحدث أغانيه التي تحمل اسم "دادينا" من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد عادل،
وتقول كلمات الأغنية :
عملنا كل حاجة صح
مع اللي غدروا بينا
وياما لعبوا بينا
وقلنا ما علينا
لكن خلاص ده كله بح
م الطيبة إحنا إتعافينا
وفهمنا مين معانا
وعرفنا مين علينا
نشيل ليه شيله مش شيلتنا
و نخش ليله مش ليلتنا
ما فضيناها سيرة
ما بالسلامة نشوف راحتنا ده احنا ضحينا ب حياتنا
عملنا حاجات كتير
دادينا دادينا دادينا دادينا
لقينا اللي دايس علينا
دادينا دادينا دادينا و هاتينا
دادينا ماحدش مقدر هاتينا
و أخرة ده كله إتنسينا
وفى سياق آخر ، قال بهاء سلطان، مؤخرا إن مدينة العلمين الجديدة جميلة جدا وتطورت بشكل كبير، معقبا : "تهت فيها لأن أول مرة آجى هنا".وأضاف خلال حواره لبرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية: "الجمهور هو سبب نجاحي.. ويارب اللى موجدين في الحفل يكونوا انبسطوا.. وقبل الحفل بكون مجهز مع فرقتى". وتابع: "بحضّر لأغنية جديدة هتنزل خلال الفترة المقبلة".
أحيا الفنان بهاء سلطان، حفلا غنائيا بمدينة العلمين، رفع شعار كامل العدد، ضمن مهرجان العلمين الجديدة 2023، وقدم بهاء سلطان خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه مثل «الواد قلبه بيوجعه، براحة يا شيخة وتعالى ادلعك»، وغيرها.
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