بهاء سلطان يطرح أحدث أغانيه بتوقيع عزيز الشافعي وتامر حسين

MENAFN - Youm7) طرح النجم بهاء سلطان أحدث أغانيه التي تحمل اسم "دادينا" من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد عادل،

وتقول كلمات الأغنية :

عملنا كل حاجة صح



مع اللي غدروا بيناوياما لعبوا بيناوقلنا ما علينالكن خلاص ده كله بحم الطيبة إحنا إتعافيناوفهمنا مين معاناوعرفنا مين علينانشيل ليه شيله مش شيلتناو نخش ليله مش ليلتناما فضيناها سيرةما بالسلامة نشوف راحتنا ده احنا ضحينا ب حياتناعملنا حاجات كتيردادينا دادينا دادينا دادينالقينا اللي دايس علينادادينا دادينا دادينا و هاتينادادينا ماحدش مقدر هاتيناو أخرة ده كله إتنسيناوفى سياق آخر ، قال بهاء سلطان، مؤخرا إن مدينة العلمين الجديدة جميلة جدا وتطورت بشكل كبير، معقبا : "تهت فيها لأن أول مرة آجى هنا".وأضاف خلال حواره لبرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية: "الجمهور هو سبب نجاحي.. ويارب اللى موجدين في الحفل يكونوا انبسطوا.. وقبل الحفل بكون مجهز مع فرقتى". وتابع: "بحضّر لأغنية جديدة هتنزل خلال الفترة المقبلة".

أحيا الفنان بهاء سلطان، حفلا غنائيا بمدينة العلمين، رفع شعار كامل العدد، ضمن مهرجان العلمين الجديدة 2023، وقدم بهاء سلطان خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه مثل «الواد قلبه بيوجعه، براحة يا شيخة وتعالى ادلعك»، وغيرها.