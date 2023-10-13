خالد زكى: أساند الرئيس السيسى فى كل قراراته الإنسانية تجاه غزة الحبيبة

(MENAFN
- Youm7) علق الفنان خالد زكى ،
خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على دعم مصر لغزة وتقديم كل المساعدات لها كما جاء فى خطاب الرئيس السيسى أمس قائلاً: أساند الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل مواقفه وقرارته الإنسانية والحاسمة تجاه النزاع الفلسطينى الإسرائيلى.
وتابع زكي:
الرئيس لم يتوقف عن الاتصالات الدولية لوقف نزيف الدم وتقديم المساعدة الإنسانية لشعب فلسطين العزيز، بجانب حسمه الشديد بالنسبة للأمن القومى المصرى لأرض سيناء، فكل تلك الخطوات أساندها تماماً، ولست الوحيد الذى يساندها بل الشعب المصرى بأجمعه.
يأتى ذلك بعد كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والأكاديمية العسكرية، تزامنا مع مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، حيث أكد أننا نعمل على تقديم وتوصيل المساعدات الطبية والإنسانية للأشقاء فى فلسطين.
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