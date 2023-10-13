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خالد زكى: أساند الرئيس السيسى فى كل قراراته الإنسانية تجاه غزة الحبيبة

10/13/2023 2:33:57 PM
(MENAFN- Youm7) علق الفنان خالد زكى ،
خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على دعم مصر لغزة وتقديم كل المساعدات لها كما جاء فى خطاب الرئيس السيسى أمس قائلاً: أساند الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل مواقفه وقرارته الإنسانية والحاسمة تجاه النزاع الفلسطينى الإسرائيلى.



وتابع زكي:
الرئيس لم يتوقف عن الاتصالات الدولية لوقف نزيف الدم وتقديم المساعدة الإنسانية لشعب فلسطين العزيز، بجانب حسمه الشديد بالنسبة للأمن القومى المصرى لأرض سيناء، فكل تلك الخطوات أساندها تماماً، ولست الوحيد الذى يساندها بل الشعب المصرى بأجمعه.



يأتى ذلك بعد كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والأكاديمية العسكرية، تزامنا مع مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، حيث أكد أننا نعمل على تقديم وتوصيل المساعدات الطبية والإنسانية للأشقاء فى فلسطين.












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