عنتر هلال يطمئن محبيه على صحته بعد خضوعه لجراحة قلب مفتوح

(MENAFN
- Youm7) طمأن الشاعر الغنائي الكبير عنتر هلال ، متابعيه ومحبيه على حالته الصحية بعد خضوعه مؤخرا لعملية قلب مفتوح، مؤكدا أنه بحالة صحية جيدة الآن وأنها كانت تجربة جميلة رغم صعوبتها، موجها الشكر لكل من اطمأن عليه خلال فترة مرضه.
وقال هلال، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على فيسبوك: "عدنا بعد ما اتنحل عودنا وبعد ما قل مجهودنا، بس أدينا عدنا تاني وأدينا بنثبت وجودنا"، مضيفا: "الحمد لله.. كانت تجربة جميلة بصراحة، صحيح شقوا صدري وشالوا وحطوا حاجات وربنا ما يوريها لحد، بس الحمد لله أديني صاغ سليم أدامكم أهو".
وتابع هلال: "رجعنا بقا نتشاقى ونحلو مع بعض تاني ونرجع الضحك والفلسفة والجنان تاني، شكرا لكل واحد سأل عليا وشكرا من كل قلبي لكل واحد اطمن عليا، أنا الحمد لله بقيت كويس وهبقا كويس جدا كمان على فكرة بإذن الله وحده".
وخضع الشاعر الغنائي عنتر هلال، مؤخرا لعملية قلب مفتوح، أعلنت عنها ابنته التي قالت عبر حسابها على فيسبوك: "بفضل الله وكرمه وبفضل دعواتكم الصادقة تم خروج بابا عنتر هلال من المستشفى، هو الآن في المنزل للتعافي".
الشاعر عنتر هلال كتب للعديد من المطربين المميزين على رأسهم محمد فؤاد وحميد الشاعري ومحمد محيي وهشام عباس وحمادة هلال لديه الكثير من الأغاني فى السينما مثل أغنية كامننا للمطرب محمد فؤاد فى فيلم إسماعيلية رايح جاى.
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