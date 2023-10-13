عنتر هلال يطمئن محبيه على صحته بعد خضوعه لجراحة قلب مفتوح

MENAFN - Youm7) طمأن الشاعر الغنائي الكبير عنتر هلال ، متابعيه ومحبيه على حالته الصحية بعد خضوعه مؤخرا لعملية قلب مفتوح، مؤكدا أنه بحالة صحية جيدة الآن وأنها كانت تجربة جميلة رغم صعوبتها، موجها الشكر لكل من اطمأن عليه خلال فترة مرضه.

وقال هلال، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على فيسبوك: "عدنا بعد ما اتنحل عودنا وبعد ما قل مجهودنا، بس أدينا عدنا تاني وأدينا بنثبت وجودنا"، مضيفا: "الحمد لله.. كانت تجربة جميلة بصراحة، صحيح شقوا صدري وشالوا وحطوا حاجات وربنا ما يوريها لحد، بس الحمد لله أديني صاغ سليم أدامكم أهو".

وتابع هلال: "رجعنا بقا نتشاقى ونحلو مع بعض تاني ونرجع الضحك والفلسفة والجنان تاني، شكرا لكل واحد سأل عليا وشكرا من كل قلبي لكل واحد اطمن عليا، أنا الحمد لله بقيت كويس وهبقا كويس جدا كمان على فكرة بإذن الله وحده".







وخضع الشاعر الغنائي عنتر هلال، مؤخرا لعملية قلب مفتوح، أعلنت عنها ابنته التي قالت عبر حسابها على فيسبوك: "بفضل الله وكرمه وبفضل دعواتكم الصادقة تم خروج بابا عنتر هلال من المستشفى، هو الآن في المنزل للتعافي".

الشاعر عنتر هلال كتب للعديد من المطربين المميزين على رأسهم محمد فؤاد وحميد الشاعري ومحمد محيي وهشام عباس وحمادة هلال لديه الكثير من الأغاني فى السينما مثل أغنية كامننا للمطرب محمد فؤاد فى فيلم إسماعيلية رايح جاى.







