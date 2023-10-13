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قبل انطلاقه.. تعرف على تفاصيل حفل ختام مهرجان نوادي المسرح

10/13/2023 2:33:57 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت الأستاذة سمر حمدي الوزير مدير عام الإدارة العامة للمسرح والتابع للهيئة العامة لقصور الثقافة عن تفاصيل حفل ختام مهرجان نوادي المسرح والذي من المقرر إقامته يوم الأحد القادم الموافق 15 أكتوبر بقصر ثقافة روض الفرج، حيث قالت لليوم السابع : سيقدم حفل الختام الفنان ميدو عادل ، كما سيتم تكريم الفنان الراحل حمدي طلبة ، والفنان الشاب الذي رحل منذ أيام محمد البطاوي ، وسيتم تكريم الفنان هشام عطوة رئيس هيئة قصور الثقافة السابق ، والفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية السابق ، والمهندس محمد جابر مدير الإدارة العامة للمسرح السابق.



ومن جانبه قال الفنان والمخرج شاذلي فرح وكيل الإدارة العامة للمسرح : هذا العام تمت حركة نوادي المسرح عامها 33 ، وما زالت تلك الحركة تضخ دماء جديدة للوسط المسرحي ، وما زالت تحمل روح المغامرة والحرية ، وعروضها تمتاز بالإبهار البصري والدراما المغايرة ، حركة نوادي المسرح منذ ثلاثين عاماً وحتى يومنا هذا مازالت تقدم بنفس الهدف الذي أنشأت من أجله علي يد المخرج الراحل عادل العليمي باختلاف إيقاع العصر .



وقال الفنان محمد الطايع مدير مهرجان نوادي المسرح : تم رفع ميزانية نوادي المسرح هذا العام لتصل ل 5000 جنيه ، وتك مشاركة 27 عرضاً مسرحيا من جميع محافظات مصر ، كما عادت بعض فرق النوادي التي توقفت لسنوات طويلة مثل فرقة دمياط وكفر الشيخ وأسوان والسويس ، وعادت كذلك الورش المسرحية والندوات بعد توقف دام خمس سنوات ، وستكون جوائز تلك الدورة هي أول وثاني لكل عناصر العرض المسرحي بجانب اعتماد بعض المخرجين في الهيئة العامة لقصور الثقافة حسب وجهة نظر اللجنة .



وقد تشكلت لجنة تحكيم مهرجان نوادي المسرح من الدكتور أحمد مجاهد رئيساً ، والدكتور صبحي السيد ، والفنان عادل حسان ، والمخرج ناصر عبد المنعم ، والموسيقار طارق مهران ، ومقرر اللجنة الفنان محمد الطايع ، وتشكلت لجنة الندوات من الدكتورة سمية حبيب ، والناقد عبد الناصر حنفي ، والمخرج شاذلي فرح ، والمؤلف سعيد حجاج ، والناقد محمود حامد ، والمؤلف سامح عثمان ، والمخرج
حمدي حسين ، والدكتور محمد زعيمة ، والناقدة الدكتورة داليا همام ، والناقدة الدكتورة لمياء أنور ، والناقد محمد مسعد ، كما أقيمت بعض الورش المسرحية لقامات مسرحية كلاً في مجاله وهم مهندس الديكور حازم شبل ، المخرج سعيد المنسي ، المؤلف سامح عثمان .
















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