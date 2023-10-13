أغانٍ دعمت القضية الفلسطينية ودافعت عن القدس وصمود شعبها

MENAFN - Youm7) تعانى دولة فلسطين المحتلة منذ القدم من الاحتلال الغاشم والأساليب الخارجة التي يستخدمها تجاه الفلسطينيين، التي تبعد كل البعد عن الإنسانيات، فنرى خلال هذه الأيام تكثيف إسرائيل لشن غارات بالطائرات على "غزة" التي ما زال شعبها يقاومللدفاع عن أرضه ضد الكيان الصهيوني الذى يمارس كل الأساليب الخارجة عن حقوق الإنسان وحقوق الطفل، وكل هذه الأمور لم يكن الفن المصرى والعربى بعيداً عنه، فالكثير من المطربين حرصوا خلال السنوات الماضية على دعم القضية الفلسطينية بالأغانى الوطنية التي تبث العزيمة والروح والتعبير عن مشاعر الأمة العربية تجاه دولة فلسطين المحتلة، والتى يحلم بها الكثير من المصريين والعرب بأن تصبح حرة في يوماً ما.





زهرة المدائن

"يا قدس يا مدينة الصلاة"، هكذا بدأت الفنانة الكبيرة فيروز بصوتها الدافئ أغنية "زهرة المدائن"، والتى تحدثت خلالها عن عروبة فلسطين وصمود أهلها في الدفاع عن أرضها، والأغنية من كلمات وألحان الأخوين رحباني.





الحلم العربى وتوحيد الأمة العربية

لعل أشهر الأغانى التى تغنت خلال فترة التسعينيات هو أوبريت "الحلم العربى" الذى يعد أشهر الأغانى على مستوى الوطن العربى، ويتناول الأوبريت حلم الشعب العربى فى إقامة الوحدة العربية، وشارك بالأوبريت عدد كبير من النجوم من بينهم، نبيل شعيل، لطفي بوشناق، أصالة، إيهاب توفيق، والأوبريت من ألحان صلاحا لشرنوبي وحلمي بكر، وتوزيع حميد الشاعري.





القدس هترجع لنا

من أشهر الأغانى أيضا أوبريت "القدس هترجع لنا"، والذى كان وقتها يعبر عن انتفاضة كبرى بعد استشهاد الطفل "محمد الدرة" الذى قتله جيش الاحتلال الإسرائيلي في أحضان والده عام 2000 عن عمد، وشارك في الأوبريت مجموعة كبيرة من نجوم الفن منهم، محمود ياسين وهدى سلطان ونادية لطفى وأحمد السقا وأحمد حلمي ومنى زكي وفاروق الفيشاوي، ومدحت صالح وخالد عجاج ومحمد محيي وهشام عباس، وغيرهم، وهو من ألحان رياض الهمشري، وتوزيع حميد الشاعري.





على باب القدس

لم تقتصر انتفاضة فلسطين عام 2000 وقت استشهاد الطفل "محمد الدرة" على أوبريت القدس هترجع لنا فقط، لكن قدم الفنان هانى شاكر أغنية بعنوان "على باب القدس" وتكشف معاناة أهل فلسطين والقدس في مواجهة الاحتلال الصهيوني، والأغنية من ألحان الموسيقار حسن أبو السعود.





القدس دى أرضنا

ومن المعروف أن الهضبة عمرو دياب دائما يتغنى في الحب والرومانسية إلا أنه حرص على دعم القدس وأهل فلسطين بأغنية عام 2006 حيث قدم اغنية بعنوان "القدس دي أرضنا"، وهي من كلمات مجدي النجار، وألحان عمرو دياب.