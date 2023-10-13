مناطق صديقة للعروسين لشراء الجهاز بأقل التكاليف.. من سوق غزة لشارع الأزهر

MENAFN - Youm7) تختلف أسعار أي سلعة من منطقة لأخرى ومن بائع لآخر، وهذا يعود إلى عدة عوامل مثل تكاليف الإنتاج والنقل والطلب والعرض. يمكن أن تتوافر بعض المنتجات بأسعار أقل في بعض الأماكن نظرًا لوجود بائعين جملة يشترون بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة، مما يمكنهم تقديمها للمستهلكين بأسعار منخفضة نسبيًا.

ويمكن للعروسين استغلال هذا التفاوت في شراء احتياجات تجهيزات الزواج بأقل الأسعار من خلال الشراء من الأماكن المناسبة، ومن خلال اليوم السابع تعرف على خريطة الأماكن الصديقة للعروسين وأين تذهب لشراء التجهيزات المختلفة بأقل الأسعار.

حارة اليهود:

تعتبر حارة اليهو من المناطق التي توفر كل يلزم العرائس من إكسسوار ومكملات ديكور الشقة ويوم الزفاف والحنة.

أبو النمرس:

تعتبر منطقة أبو النمرس من المناطق الصديقة جدًا للعروسة، وتتوفر فيها أجود أنواع الزجاج والصيني والسيراميك وستانلس، والجرانيت والأدوات البلاستيكية

درب البرابرة:

يعتبر درب البرابرة من الأماكن التي تخص كل اساسيات الإضاءة من النجف الصيني جيد الخامة

سوق غزة:

يشتهر سوق غزة بأنه من أشهر الأسواق بالزوايا الحمرا الغنية بالمفارش وأجهزة العرائس الملابس، والعباءات والأطقم المنزلية التي تخص العروس.

شارع الأزهر والوكالة:

يقع شارع الأزهر والوكالة بمنطقة رمسيس ناحية الاسعاف ويشتهر بأجود أنواع الأقمشة والمفروشات والملابس والإكسسوار

شارع عبدالعزيز:



يشتهر شارع عبد العزيز بالأجهزة الكهربائية عالية الجودة منخفضة التكلفة









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