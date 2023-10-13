لو مسافرة قريب.. نصائح احترافية تساعدك في الحفاظ على المكياج

(MENAFN
- Youm7) قد يمثل السفر بالمكياج تحديا صعبًا بشكل
كبير عند البعض من الفتيات بسبب التخوفات من الكسر أوالضياع، أو بشأن أحجام السوائل الكبيرة والمتوسطة والخوف عليها من التسريب، والتفكير في كيفية الحفاظ على الفرش الخاصة بتوزيع المكياج ووفقًا لما جاء في موقع realsimple
نستعرض خلال السطور التالية
أفضل النصائح الاحترافية للحفاظ على المكياج في السفر.
شنطة مكياج حقيبة كبيرة ومناسبة:
ابحثي عن توفير حقيبة مكياج تصلح لتخزين المكياج عند السفر، ويفضل أن تكون حقيبة كبيرة لاستيعاب جميع أغراضك الأساسية، مع الحرص على فحصها على ان تكون مضادة للتسرب، وتحفظ مظهرك العام ويفضل أن تكون سهلة التنظيف
ضعي فرش وأدوات الماكياج في حقيبتهما الخاصة:
تعتبر فرش الماكياج من الأدوات المهمة في المكياج، لذا يفضل وضعها في حقيبتها الخاصة حافظًا عليها نظيفة والحفاظ أيضًا على الشعيرات الخاصة بها من تعرضها للأتربة أو النسل، وتوفيرمساحة أكبر في الحقيبة.
احتفظي ببعض العناصر في محفظتك:
من الأفضل أن تقومي بوضع خطة للحفاظ على العناصر المهمة والأكثر عرضة للكسر والانسكاب مثل كريمات الأساس وأحمر الخدود الكريمي، والماسكارا أن تقومي بالاحتفاظ بكل هذه الأشياء في حقيبتك الخاصة.
اختاري المكياج متعدد المهام:
في حالة إذا كنتِ تريدين توفير مساحة أكبر، فيفضل أن تختاري المكياج متعدد المهام من وجهة نظرك، ويمكن أن يصلح وضعها في النهارأو الليل، احرصي على حمل الأشياء الصغيرة.
حماية المكياج الرقيق:
عند تخزين أدوات المكياج الرقيقة مثل البودرة، أوأي عنصر آخر حساس، يفضل ألا تضغطي عليهم عند التخزين، ولا تضعي معهم أدوات كثيرة لكي لا تضيقي الحقيبة عليهم، ويفضل أن تقومي باستخدام غلاف فقاعي ناعم، وتجنبي أي شيء ضخم جدًا، ومن الأفضل
أن تضعي المكياج في منتصف الحقيبة مع الملابس
النظرفي المناخ:
إذا كنت متجهة إلى مكان رطب أو تخططي للاستحمام في البحر أو غيره على حسب التخطيط لقضاء اليوم، فاستبدلي بعض مستحضرات التجميل العادية واختاري مكياج مقاوم للماء.
تحضير الشنطة
فرش مكياج
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