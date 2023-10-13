لو مسافرة قريب.. نصائح احترافية تساعدك في الحفاظ على المكياج

MENAFN - Youm7) قد يمثل السفر بالمكياج تحديا صعبًا بشكلكبير عند البعض من الفتيات بسبب التخوفات من الكسر أوالضياع، أو بشأن أحجام السوائل الكبيرة والمتوسطة والخوف عليها من التسريب، والتفكير في كيفية الحفاظ على الفرش الخاصة بتوزيع المكياج ووفقًا لما جاء في موقع realsimpleنستعرض خلال السطور التاليةأفضل النصائح الاحترافية للحفاظ على المكياج في السفر.

شنطة مكياج حقيبة كبيرة ومناسبة:

ابحثي عن توفير حقيبة مكياج تصلح لتخزين المكياج عند السفر، ويفضل أن تكون حقيبة كبيرة لاستيعاب جميع أغراضك الأساسية، مع الحرص على فحصها على ان تكون مضادة للتسرب، وتحفظ مظهرك العام ويفضل أن تكون سهلة التنظيف



ضعي فرش وأدوات الماكياج في حقيبتهما الخاصة:

تعتبر فرش الماكياج من الأدوات المهمة في المكياج، لذا يفضل وضعها في حقيبتها الخاصة حافظًا عليها نظيفة والحفاظ أيضًا على الشعيرات الخاصة بها من تعرضها للأتربة أو النسل، وتوفيرمساحة أكبر في الحقيبة.

احتفظي ببعض العناصر في محفظتك:

من الأفضل أن تقومي بوضع خطة للحفاظ على العناصر المهمة والأكثر عرضة للكسر والانسكاب مثل كريمات الأساس وأحمر الخدود الكريمي، والماسكارا أن تقومي بالاحتفاظ بكل هذه الأشياء في حقيبتك الخاصة.

اختاري المكياج متعدد المهام:

في حالة إذا كنتِ تريدين توفير مساحة أكبر، فيفضل أن تختاري المكياج متعدد المهام من وجهة نظرك، ويمكن أن يصلح وضعها في النهارأو الليل، احرصي على حمل الأشياء الصغيرة.

حماية المكياج الرقيق:

عند تخزين أدوات المكياج الرقيقة مثل البودرة، أوأي عنصر آخر حساس، يفضل ألا تضغطي عليهم عند التخزين، ولا تضعي معهم أدوات كثيرة لكي لا تضيقي الحقيبة عليهم، ويفضل أن تقومي باستخدام غلاف فقاعي ناعم، وتجنبي أي شيء ضخم جدًا، ومن الأفضل

أن تضعي المكياج في منتصف الحقيبة مع الملابس

النظرفي المناخ:

إذا كنت متجهة إلى مكان رطب أو تخططي للاستحمام في البحر أو غيره على حسب التخطيط لقضاء اليوم، فاستبدلي بعض مستحضرات التجميل العادية واختاري مكياج مقاوم للماء.

تحضير الشنطةفرش مكياج



