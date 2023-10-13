4 أبراج تعترف بالحب من النظرة الأولى.. الحمل مغامر والجوزاء فضولي

MENAFN - Youm7) بعض الأشخاص لا يعترفونبالحب من النظرة الأولى، ويرون أن التفكير بالعقل فقط هو الأمر الصحيح، ويوجد على الجانب الآخر بعض الأشخاص الذين يقعون في الحب من النظرة الأولى، وقد يعشقون شخصا غريبا عنهم بجنون فور التقاء العين به، مما يحدث خفقان في القلب،وبداية قصة حب لم تكن فى الحسبان، ويوجد بعض الأبراج الفلكية المعروف عنها وقوعها في الحب من النظرة الأولى، وفقاً لموقع "astrotalk".

أبراج مشهورة بالوقوع في الحب من النظرة الأولى:برج الحوت.. رومانسى

برج الحوت من الأبراج الرومانسية الحالمة، التي لديها مشاعر مرهفة وحساسة، ولديها عاطفة عميقة، ويجد برج الحوت نفسه منجذبا إلى شخص معين، من النظرة الأولى، فهو يشعر بالمشاعر الرومانسية من حوله، عن طريق رؤية ابتسامة شخص ما أو سماع صوت ضحكاته المميزة، مما يجعل قلب برج الحوت يدق على الفور.



النظرة الأولى

برج الحمل.. مغامر

مولود برج الحمل، يغوص في مشاعر الحب بصورة سريعة، فهو لا يخاف من المخاطرة، اعتمادا منه على قلبه، وبرج الحمل يختبر أمر الحب من النظرة الأولى، فهو يشعر السعادة خلال ذلك الوقت، لأنه يحب المشاعر الرومانسية التي تجعل قلبه يخفق بسرعة، مع وجود الكيمياء العالية بين الطرفين.





برج الجوزاء.. فضولي

صاحب برج الجوزاء من الأبراج الفضولية التي تحب اكتشاف مناطق الحب الغامضة، فهو يقع في الحب من النظرة الأولى، فهو مثل الفراشة الأجتماعية التي تحب التحدث بكثرة من فضولها العالى، ولهذا فبرج الجوزاء يحب أن يجرب الحب من النظرة الأولى، وهو برج ذكى ولديه سحر ويحب الأمور الغامضة.



النظرة الأولى



برج الميزان.. لا يقاوم الأناقة

برج الميزان يحكمه كوكب الزهرة، وهو كوكب الحب والجمال، مما يجعل برج الميزان عاشق بالفطرة بشكل عفوى، مما يجعله يريد أن يقيم علاقة عاطفية جميلة، ولكن يقع في الحب عندما يرى نظرة رومانسية من شخص غريب، ويجد نفسه منجذب بشكل كبير لا يستطيع مقاومته، خاصة نحو الشخص الذى يكون مـتأنق وساحرى ويهتم بنفسه بقدر عالى.

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