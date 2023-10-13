4 أبراج تعترف بالحب من النظرة الأولى.. الحمل مغامر والجوزاء فضولي

(MENAFN
- Youm7) بعض الأشخاص لا يعترفون
بالحب من النظرة الأولى، ويرون أن التفكير بالعقل فقط هو الأمر الصحيح، ويوجد على الجانب الآخر بعض الأشخاص الذين يقعون في الحب من النظرة الأولى، وقد يعشقون شخصا غريبا عنهم بجنون فور التقاء العين به، مما يحدث خفقان في القلب،وبداية قصة حب لم تكن فى الحسبان، ويوجد بعض الأبراج الفلكية المعروف عنها وقوعها في الحب من النظرة الأولى، وفقاً لموقع "astrotalk".
أبراج مشهورة بالوقوع في الحب من النظرة الأولى:
برج الحوت.. رومانسى
برج الحوت من الأبراج الرومانسية الحالمة، التي لديها مشاعر مرهفة وحساسة، ولديها عاطفة عميقة، ويجد برج الحوت نفسه منجذبا إلى شخص معين، من النظرة الأولى، فهو يشعر بالمشاعر الرومانسية من حوله، عن طريق رؤية ابتسامة شخص ما أو سماع صوت ضحكاته المميزة، مما يجعل قلب برج الحوت يدق على الفور.
النظرة الأولى
برج الحمل.. مغامر
مولود برج الحمل، يغوص في مشاعر الحب بصورة سريعة، فهو لا يخاف من المخاطرة، اعتمادا منه على قلبه، وبرج الحمل يختبر أمر الحب من النظرة الأولى، فهو يشعر السعادة خلال ذلك الوقت، لأنه يحب المشاعر الرومانسية التي تجعل قلبه يخفق بسرعة، مع وجود الكيمياء العالية بين الطرفين.
برج الجوزاء.. فضولي
صاحب برج الجوزاء من الأبراج الفضولية التي تحب اكتشاف مناطق الحب الغامضة، فهو يقع في الحب من النظرة الأولى، فهو مثل الفراشة الأجتماعية التي تحب التحدث بكثرة من فضولها العالى، ولهذا فبرج الجوزاء يحب أن يجرب الحب من النظرة الأولى، وهو برج ذكى ولديه سحر ويحب الأمور الغامضة.
النظرة الأولى
برج الميزان.. لا يقاوم الأناقة
برج الميزان يحكمه كوكب الزهرة، وهو كوكب الحب والجمال، مما يجعل برج الميزان عاشق بالفطرة بشكل عفوى، مما يجعله يريد أن يقيم علاقة عاطفية جميلة، ولكن يقع في الحب عندما يرى نظرة رومانسية من شخص غريب، ويجد نفسه منجذب بشكل كبير لا يستطيع مقاومته، خاصة نحو الشخص الذى يكون مـتأنق وساحرى ويهتم بنفسه بقدر عالى.
حب
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