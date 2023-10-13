اعرفى إزاى تلبسى الجينز الأبيض في الخريف بشكل مبتكر ولمناسبات مختلفة

MENAFN - Youm7) الملابس الجينز تليق في أي وقت وعملية بشكل لا يصدق، ومن السهل أن ترتديها الفتاة في الوقت الذى تفضله، للظهور بمظهر عملى عصرى، ولكن بالنسبة للجينز الأبيض ، قد تشعر الفتاة أن غير عملى ولا يمكن ارتداؤه في مناسبات عديدة، ولكن هذا غير صحيح فيمكن ارتداء الجينز الأبيض في الخريف والشتاء والربيع والصيف، ومن السهل ارتداء الجينز الأبيض، مع الملابس المختلفة لإعطاء طلة مميزة، ولمعرفة كيفية اختيار الطلات المختلفة يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "instyle".

أفكار مختلفة لارتداء الملابس الجينز البيضاء: معطف وسترة وبنطلون أبيض مع حذاء بدون كعب:

من السهل على الفتاة أن تدمج البنطلون الجينز الأبيض مع أكثر من طلة، وأن ترتدى من فوق معطف وسترة على الكتف بشكل أكمام متقاطعة مع ارتداء البنطلون الجينز، وحذاء بدون كعب أو حذاء مسطح وحقيبة مطابقة بلون الحذاء، لمظهر أنيق وعصرى.



معطف وسترة وبنطلون أبيض مع حذاء بدون كعب

قميص أبيض قصير وسترة زرقاء وبنطلون جينز أبيض:

من الممكن أن ترتدى قميص أبيض مع بنطلون أبيض، مع ارتداء سترة صوفية ملونة باللون الأزرق مع ألوان أخرى، واختيار حقيبة صغيرة

جول الجسم لإكمال الطلة الأنيقة.



قميص أبيض قصير وسترة زرقاء وبنطلون جينز أبيض

ملابس أبيض في أبيض:

يوجد طريقة أخرى لارتداء الملابس الجينز عن طريق جعل الطلة كلها باللون الأبيض، فيمكن ارتداء قبعة بيضاء اللون مع سترة وقميص أبيض اللون، وتلك الطلة مناسبة بشكل كبير للعمل، عن طريق استبدال سترة الجينز بسترة أخرى أنيقة، مع ارتداء حذاء بدون كعب، أو حذاء مسطح أو صندل مفتوح لإظهار الأصابع على حسب الرغبة.



ابيض فى ابيض

بنطلون باللون الأبيض مع معطف باللون الأسود:

من السهل أن تختار الفتاة طلة رائعة من خلال اختيار بنطلون باللون الأسود، مع ارتداء معطف باللون الأسود خفيف الوزن مع ارتداء بلوزة باللون الرمادى المشجر، لطلة بسيطة ومتألقة.



بنطلون باللون الأبيض مع معطف باللون الأسود

قميص ملون بدون أكمام و جينز أبيض:

يمكن اختيار ارتداء بنطلون من الجينز الأبيض يكون عالى الخصر، مع ارتداء قميص بدون أكمام بتفاصيل دقيقة، بألوان باستيل رقيقة، مع أمساك سترة سوداء وارتدائها على حسب الرغبة عند الشعور بالبرد، وحقيبة سوداء اللون وحذاء أسود، لمظهر مريح.

قميص بدون أكمام مع البنطلون



