اعرفى إزاى تلبسى الجينز الأبيض في الخريف بشكل مبتكر ولمناسبات مختلفة

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- Youm7) الملابس الجينز تليق في أي وقت وعملية بشكل لا يصدق، ومن السهل أن ترتديها الفتاة في الوقت الذى تفضله، للظهور بمظهر عملى عصرى، ولكن بالنسبة للجينز الأبيض ، قد تشعر الفتاة أن غير عملى ولا يمكن ارتداؤه في مناسبات عديدة، ولكن هذا غير صحيح فيمكن ارتداء الجينز الأبيض في الخريف والشتاء والربيع والصيف، ومن السهل ارتداء الجينز الأبيض، مع الملابس المختلفة لإعطاء طلة مميزة، ولمعرفة كيفية اختيار الطلات المختلفة يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "instyle".
أفكار مختلفة لارتداء الملابس الجينز البيضاء: معطف وسترة وبنطلون أبيض مع حذاء بدون كعب:
من السهل على الفتاة أن تدمج البنطلون الجينز الأبيض مع أكثر من طلة، وأن ترتدى من فوق معطف وسترة على الكتف بشكل أكمام متقاطعة مع ارتداء البنطلون الجينز، وحذاء بدون كعب أو حذاء مسطح وحقيبة مطابقة بلون الحذاء، لمظهر أنيق وعصرى.
معطف وسترة وبنطلون أبيض مع حذاء بدون كعب
قميص أبيض قصير وسترة زرقاء وبنطلون جينز أبيض:
من الممكن أن ترتدى قميص أبيض مع بنطلون أبيض، مع ارتداء سترة صوفية ملونة باللون الأزرق مع ألوان أخرى، واختيار حقيبة صغيرة
جول الجسم لإكمال الطلة الأنيقة.
قميص أبيض قصير وسترة زرقاء وبنطلون جينز أبيض
ملابس أبيض في أبيض:
يوجد طريقة أخرى لارتداء الملابس الجينز عن طريق جعل الطلة كلها باللون الأبيض، فيمكن ارتداء قبعة بيضاء اللون مع سترة وقميص أبيض اللون، وتلك الطلة مناسبة بشكل كبير للعمل، عن طريق استبدال سترة الجينز بسترة أخرى أنيقة، مع ارتداء حذاء بدون كعب، أو حذاء مسطح أو صندل مفتوح لإظهار الأصابع على حسب الرغبة.
ابيض فى ابيض
بنطلون باللون الأبيض مع معطف باللون الأسود:
من السهل أن تختار الفتاة طلة رائعة من خلال اختيار بنطلون باللون الأسود، مع ارتداء معطف باللون الأسود خفيف الوزن مع ارتداء بلوزة باللون الرمادى المشجر، لطلة بسيطة ومتألقة.
بنطلون باللون الأبيض مع معطف باللون الأسود
قميص ملون بدون أكمام و جينز أبيض:
يمكن اختيار ارتداء بنطلون من الجينز الأبيض يكون عالى الخصر، مع ارتداء قميص بدون أكمام بتفاصيل دقيقة، بألوان باستيل رقيقة، مع أمساك سترة سوداء وارتدائها على حسب الرغبة عند الشعور بالبرد، وحقيبة سوداء اللون وحذاء أسود، لمظهر مريح.
قميص بدون أكمام مع البنطلون
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