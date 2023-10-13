5 خطوات أساسية للحفاظ على بشرتك في الخريف من التقشير والجفاف

(MENAFN
- Youm7) في فصل الخريف يمكن أن تتعرض البشرة
للجفاف بشكل مستمر، فهناك أنواع
كثيرة من الجلد تتغير مع تغير الفصول، ووفقًا لما جاء في موقع Stylecraze
نستعرض خلال السطور التالية نصائح هامة للحفاظ على البشرة في فصل الخري .
العناية بالبشرة في الخريف
ترطيب البشرة بالصبار:
يفضل
أن تقومي بترطيب بشرتك وتغطيتها بالزيوت الأساسية والأمصال والكريمات المستخلصة من المكونات الطبيعية ، لذا يعتبر الصبار اختيارا مثاليا، ومناسب لكل أنواع البشرة حتي لوكانت بشرتك حساسة، وقومي بتدليك
المرطب
في شكل حركات دائرية، ويمكن ان تحرصي على اختيار نوع من المرطبات الغنية بالكولاجين.
مرطب الشفاه والعين :
عند الاهتمام ببشرتك وعمل روتين يومي مناسب لا تنسي الاهتمام أيضًا بوضع المرطبات على الشفاه وأسفل العين وعند وضع كريمات أسفل العين لابد أن تكون خصيصًا تصلح لهذه المنطقة، ويمكن أن تحصلي على مرطب قوي للشفاه للتخلص من الجلد الميت أن تضعي الفازلين الطبي.
قللي المقشرات:
عند رؤيتنا للجلد الميت نسرع على الفور بعمل مقشرات منزلية للبشرة أو وضع مقشرات متوفرة في المنزل، على الرغم من أن المقشرات أحيانا تمثل خطوة جيدة للبشرة والجلد، لكن هناك فترات معين يفضل أن يقل فيها وضع أي مقشر على البشرة منعًا لتعرضها للجفاف
واقي الشمس:
استمري في استخدام واقي الشمس لأنه يساعد بشكل عام على تقليل الأشعة فوق البنفسجية التي تتسبب في حدوث ضرر للجلد فلا تتوقفين عن وضع
واقي الشمس واحرصي على تجديده كل ساعتين.
فيتامين سي:
أحرصي على أن يكون لديك روتين يومي
للبشرة غني بفيتامين سي أو ادخاله لجسمك عن طريق النظام الغذائي، لأن فيتامين سي يساعد على مكافحة أشعة الشمس التي لا يحجبها واقي الشمس بالكامل ، أيضًا يعمل على تعزيز إنتاج الكولاجين مما يؤدي إلى بشرة أكثر إشراقا.
تجديد البشرة
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