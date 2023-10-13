5 خطوات أساسية للحفاظ على بشرتك في الخريف من التقشير والجفاف

MENAFN - Youm7) في فصل الخريف يمكن أن تتعرض البشرةللجفاف بشكل مستمر، فهناك أنواعكثيرة من الجلد تتغير مع تغير الفصول، ووفقًا لما جاء في موقع Stylecrazeنستعرض خلال السطور التالية نصائح هامة للحفاظ على البشرة في فصل الخري .

العناية بالبشرة في الخريف





ترطيب البشرة بالصبار:

يفضل

أن تقومي بترطيب بشرتك وتغطيتها بالزيوت الأساسية والأمصال والكريمات المستخلصة من المكونات الطبيعية ، لذا يعتبر الصبار اختيارا مثاليا، ومناسب لكل أنواع البشرة حتي لوكانت بشرتك حساسة، وقومي بتدليك

المرطب

في شكل حركات دائرية، ويمكن ان تحرصي على اختيار نوع من المرطبات الغنية بالكولاجين.

مرطب الشفاه والعين :

عند الاهتمام ببشرتك وعمل روتين يومي مناسب لا تنسي الاهتمام أيضًا بوضع المرطبات على الشفاه وأسفل العين وعند وضع كريمات أسفل العين لابد أن تكون خصيصًا تصلح لهذه المنطقة، ويمكن أن تحصلي على مرطب قوي للشفاه للتخلص من الجلد الميت أن تضعي الفازلين الطبي.

قللي المقشرات:

عند رؤيتنا للجلد الميت نسرع على الفور بعمل مقشرات منزلية للبشرة أو وضع مقشرات متوفرة في المنزل، على الرغم من أن المقشرات أحيانا تمثل خطوة جيدة للبشرة والجلد، لكن هناك فترات معين يفضل أن يقل فيها وضع أي مقشر على البشرة منعًا لتعرضها للجفاف

واقي الشمس:

استمري في استخدام واقي الشمس لأنه يساعد بشكل عام على تقليل الأشعة فوق البنفسجية التي تتسبب في حدوث ضرر للجلد فلا تتوقفين عن وضع

واقي الشمس واحرصي على تجديده كل ساعتين.

فيتامين سي:

أحرصي على أن يكون لديك روتين يومي

للبشرة غني بفيتامين سي أو ادخاله لجسمك عن طريق النظام الغذائي، لأن فيتامين سي يساعد على مكافحة أشعة الشمس التي لا يحجبها واقي الشمس بالكامل ، أيضًا يعمل على تعزيز إنتاج الكولاجين مما يؤدي إلى بشرة أكثر إشراقا.



تجديد البشرة



