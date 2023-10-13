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صعود 6 قطاعات بالبورصة خلال أسبوع على رأسها الشحن بنسبة 6.9%

10/13/2023 2:33:49 PM
(MENAFN- Youm7) تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفعت 6 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 6.9%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 5.7%، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 3.9%، وصعد قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 3.2%، وقفز قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2.8%، وزاد قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.4%.



فيما تراجعت 10 قطاعات على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.8%، أعقبه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.9%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.3%، وهبطت قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والسياحة والترفيه، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.9%، وانخفض قطاعا العقارات، ومواد البناء بنسبة 0.6%، 0.4%، على التوالي، ونزل قطاعا البنوك، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.2%، 0.1%، على التوالي.





وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 20002.10 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-ثاني أسبوع في شهر أكتوبر- فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 3706.60 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 5551.88 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 24103.66 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 1.30% ليغلق عند مستوى 5308.74 نقطة.



وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 0.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.352 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.1%، فيما ارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 894.9 مليار جنيه إلى 918.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.7%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 257.4 مليار جنيه إلى 256.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.2%.



كما ارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.152 تريليون جنيه إلى 1.175 تريليون جنيه بنسبة نمو 2%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2 مليار جنيه إلى 1.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.2%.














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