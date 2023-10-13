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المركزى للمحاسبات يطالب مصر للألومنيوم بتحصيل 2 مليار جنيه مديونية

10/13/2023 2:33:49 PM
(MENAFN- Youm7) طالب الجهاز المركزي للمحاسبات ، من شركة مصر للألومنيوم تحصيل 2 مليار جنيه أرصدة مدينة للعملاء، في ظل ما تتحمله الشركة من تكاليف على التزاماتها، مع العمل على فتح أسواق جديدة، وتوسيع قاعدة العملاء لتفادي المخاطر المترتبة على توقف أي من العملاء الحاليين عن التعامل مع الشركة.



يأتي ذلك بعدما لاحظ الجهاز المركزي للمحاسبات، تضمن القوائم المالية لشركة مصر للألومنيوم خسائر فروق عملة بلغت 2 مليار جنيه، وفوائد تمويلية بنحو 296 مليون جنيه عن التسهيلات الائتمانية لتمويل الاعتمادات المستندية والبالغ رصيدها في 30 يونيو عام 2023، نحو 5.3 مليار جنيه، كما بلغت الأرصدة المدينة للعملاء 2 مليار جنيه ويرجع أسباب ذلك لمنح العملاء تسهيلات سداد تتراوح من 60 إلى 90 يومًا بدون فوائد، واعتماد الشركة على عدد محدود من عملاء الخارج وعدم تجزئة المخاطر، واستحوذ 4 عملاء على 66% من المبيعات الخارجية للشركة.



كما طالب الجهاز، من شركة مصر للألومنيوم تحصيل المديونيات على الجهات الخارجية البالغة 100 مليون جنيه بنهاية يونيو عام 2023 بزيادة قدرها 50 مليون جنيه عن رصيد العام السابق 2021/2022، حفاظًا على حقوق الشركة، وموافاته بأسباب عدم تسوية تلك المديونيات على حساب الموردين، رغم أن معظمهم محل تعامل مع الشركة، وكذلك ضرورة الوقوف على أسباب الزيادات السنوية في قيمة تلك الغرامات والعجوزات والتي بلغت 60 مليون جنيه غرامات تأخير رسائل، و40 مليون جنيه عجوزات ومرفوضات.



أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، من "مصر للألومنيوم" بدراسة وبحث كيفية تسوية مديونية شركة النحاس المصرية، والتي بلغت 656 مليون جنيه في 30 يونيو الماضي، تضمنت 95 مليون جنيه مديونية متوقعة منذ عام 2007/2008 دون سداد صادر عنها ضمانة من الشركة القابضة للصناعات المعدنية بذات القيمة، و97.8 مليون جنيه فوائد على رصيد المديونية المتوقفة خلال الفترة من 2007/2008 حتى عام 2020/2021، دون سند أو إخطار أو موافقة العميل بقبول تحمله الفوائد، ونحو 364 مليون جنيه تمثل مسحوبات شركة النحاس خلال الفترة من مارس حتى يونيو لعام 2023، ولم تلتزم شركة النحاس بسداد الدفعات الأسبوعية.



أشار الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى ضرورة سرعة تنفيذ توصيات الجمعية العامة للشركة بشأن التصرف الاقتصادي في مخزون المستلزمات السلعية والبالغ 681.6 مليون جنيه في 30 يونيو عام 2023، موزعة بين 52.3 مليون جنيه قيمة المخزون الراكد وفقًا لحصر عام 2021، و262 مليون جنيه مخزون بطئ الحركة، و367.3 مليون جنيه رصيد مخزن المخلفات منها 177 مليون جنيه تمثل مخلفات كربون وأعقاب وفحم ناعم تخص الفترة من 2014 وحتى 2019، مع إعادة حصر المخزون الراكد وتدعيم مخصص الرواكد في ضوء هذا الحصر.



ولفت الجهاز، إلى ضرورة التصرف الاقتصادي في الاستثمارات طويلة الأجل والمتداولة والتي بلغت 180 مليون جنيه في 30 يونيو لعام 2023 غير ذي جدوى اقتصادية للشركة، ولم تحقق منها أية عوائد مادية منذ اقتنائها فضلًا عن الأعباء المالية والمادية التي حملت بها الشركة من تلك الاستثمارات، منها ما هو متعلق بانخفاض قيمتها السوقية، ومنها ما هو متعلق بإصدارها لكفالات تضامنية للبنوك المقرضة للشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية، تضمن بموجبها تلك الشركة في القروض الممنوحة لها وفوائدها بلغ نصيب الشركة في تلك الكفالة التضامنية 16 مليون دولار بنسبة 275% من تكلفة الاستثمار البالغ 5.8 مليون دولار، هذا إضافة إلى منح قروض مساندة بلغت 16 مليون جنيه شاملة الفوائد.












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