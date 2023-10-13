سلمان رشدى يصدر كتابا عن حادثة تعرضه للطعن فى نيويورك خلال 2024

MENAFN - Youm7) يستعد الكاتب البريطانى من أصل هندىسلمان رشدى لكتابة مذكراته، حول الهجوم المروع الذى أصابه بالعمى فى عينه اليمنى وجعل يده اليسرى مكسورة، وسيتم نشر الكتاب الذى يحمل "السكين.. تأملات بعد محاولة قتل" فى يوم 16 أبريل 2024.

وقال سلمان رشدي، في بيان صدرعن دار Penguin Random House : كان هذا الكتاب ضرورياً بالنسبة لي لتأليفه، من أجل الرد على العنف بالفن والثقافة، جاء ذلك بحسب ما ذكر موقع apnews.

وفي أغسطس 2022 تعرض سلمان رشدي للطعن مراراً وتكراراً في رقبته وبطنه على يد رجل هرع إلى المسرح وأصابه بإصابات بالغة بينما كان المؤلف على وشك إلقاء محاضرة في غرب نيويورك، وقد صدر فى حق الكاتب الذى يحمل أيضاً الجنسية الأمريكية ويقيم في نيويورك منذ 20 عاماً، عام 1989 فتوى بهدر دمه بعد صدور روايته آيات شيطانية قبل عقود.

ونفت إيران رسميا أى دور لها فى الهجوم، وأكد متحدث باسم السلطات فى طهران أن "سلمان رشدى وأنصاره وحدهم" هم الذين يجب تحميلهم المسؤولية عن الهجوم.

يذكر أن سلمان رشدي قدم العديد من الروايات من أبرزها "أطفال منتصف الليل"، و"آيات شيطانية"، و"شاليمار المهرج"، و"العار".