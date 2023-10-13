سلمان رشدى يصدر كتابا عن حادثة تعرضه للطعن فى نيويورك خلال 2024

(MENAFN
- Youm7) يستعد الكاتب البريطانى من أصل هندى
سلمان رشدى لكتابة مذكراته، حول الهجوم المروع الذى أصابه بالعمى فى عينه اليمنى وجعل يده اليسرى مكسورة، وسيتم نشر الكتاب الذى يحمل "السكين.. تأملات بعد محاولة قتل" فى يوم 16 أبريل 2024.
وقال سلمان رشدي، في بيان صدرعن دار Penguin Random House : كان هذا الكتاب ضرورياً بالنسبة لي لتأليفه، من أجل الرد على العنف بالفن والثقافة، جاء ذلك بحسب ما ذكر موقع apnews.
وفي أغسطس 2022 تعرض سلمان رشدي للطعن مراراً وتكراراً في رقبته وبطنه على يد رجل هرع إلى المسرح وأصابه بإصابات بالغة بينما كان المؤلف على وشك إلقاء محاضرة في غرب نيويورك، وقد صدر فى حق الكاتب الذى يحمل أيضاً الجنسية الأمريكية ويقيم في نيويورك منذ 20 عاماً، عام 1989 فتوى بهدر دمه بعد صدور روايته آيات شيطانية قبل عقود.
ونفت إيران رسميا أى دور لها فى الهجوم، وأكد متحدث باسم السلطات فى طهران أن "سلمان رشدى وأنصاره وحدهم" هم الذين يجب تحميلهم المسؤولية عن الهجوم.
يذكر أن سلمان رشدي قدم العديد من الروايات من أبرزها "أطفال منتصف الليل"، و"آيات شيطانية"، و"شاليمار المهرج"، و"العار".
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