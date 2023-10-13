الكشف عن سر جديد من أسرار لوحة الموناليزا لـ ليوناردو دافنشى

MENAFN - Youm7) لا تزاللوحة الموناليزاإحدى أشهر اللوحات وأكثرها دراسة فى العالم، تحمل أسرارًا تستحق أن تسرد، فمؤخرًا استخدم العلماء الأشعة السينية لفحص التركيب الكيميائى لبقعة من اللوحة، وتشير النتائج إلى أن ليوناردو دافنشى ربما كان يجرب أسلوبه الفنى أثناء إنشائها.

وبحسب بحث نشر حديثا فى مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية "الطلاء الزيتى الذى استخدمه فنان عصر النهضة الإيطالى فى الطبقة الأساسية للوحة الموناليزا له تركيبة كيميائية متميزة عن أعماله الأخرى، وحتى تلك التى صنعها معاصروه المشهورون، وفقا لما ذكره موقع ارت نيوز.

كما أكدت الدراسة وجود المركب الكيميائي النادر، المسمى بلومبوناكريت، وهى نظرية قديمة بين مؤرخي الفن مفادها أن ليوناردو استخدم مسحوق أكسيد الرصاص لتكثيف وتجفيف طبقات طلاء الموناليزا.

وقال فيكتور جونزاليس، المؤلف الرئيسى للدراسة والكيميائي في المركز الوطنى للأبحاث العلمية في فرنسا، لوكالة أسوشيتد برس: "لقد كان شخصًا يحب التجربة، وكل لوحة من لوحاته مختلفة تمامًا من الناحية الفنية"، وقد تعاون العلماء فى المركز الوطنى للأبحاث العلمية، وهو هيئة بحثية بارزة، مع مؤرخى الفن فى المشروع، مضيفًا في هذه الحالة، من المثير للاهتمام أن نرى بالفعل أن هناك تقنية محددة للطبقة الأرضية من الموناليزا".

وتؤكد الورقة البحثية مدى روعة اكتشاف مادة البرمبوناكريت، نظرًا لبقاياها بنسبة ضئيلة، إذ كانت بقعة الطلاء غير مرئية تقريبًا بالعين المجردة، وكانت أنحف من خصلة شعر.