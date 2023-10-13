تعرف على إصدارات المركز القومى للترجمة فى معرض شرم الشيخ للكتاب

(MENAFN
- Youm7) يشارك المركز القومى للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامى، فى معرض شرم الشيخ للكتاب، والذى يستمر حتى 19 أكتوبر الجارى، وذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة ومحافظة جنوب سيناء باليوبيل الذهبي لنصر السادس من أكتوبر.
يشارك المركز
بمجموعة من أحدث إصداراته منها: "سنوات القرب من دوستويفسكي"، "قصة كوريا:فهم الكوريين وثقافتهم"، "مقدمة في الأناجيل الثلاثة"، "القصة العظيمة للرياضيات"، "مدريد الإسلامية:الأصول الخفية لعاصمة مسيحية، "بيولوجيا السعادة"، "كيف تحيا في رفاه"، "تاريخ الصراع بين العلم و اللاهوت في المسيحية"، "التدين والحراك في مصر"، "جغرافيا السياسة في روسيا"، "تذكر الحرب العالمية الأولى"، "بول ريكور"،"براءة جذرية"، "رواد على سطح القمر"، "حوار عن الحب"، "مغامرة المنهج"، "شرح الثورة الفرنسية"، "تاريخ البحث النقدي للعهد القديم"، "مثنوي سلسلة الذهب"، "الحق في الكسل"، "بنية الشخصية"، "العقلانية الجديدة".
ومن بين تلك الإصدارات أيضًا : "المعرفة المستدامة"، "القرية"، "كيف يتعلم مخ ذوي الاحتياجات الخاصة"، "الفتاة التي تزوجت أسدًا"، "تدبر الكبر"، "مدرسة الحمقى"، "تقنيات الفيلم التسجيلي"، "ذكريات في الترجمة"، "الدر المنثور في طبقات ربات الخدور"، "الليلة الثانية بعد الألف وحكايات أخرى"، "مقدمة في التصوف المسيحي"، "الزواج و الحداثة"، "وسط الجزيرة العربية وشرقها"، "مختارات من ديوان شمس الدين التبريزى"، "طه حسين من الأزهر إلى السوربون"، "طه حسين من الشاطئ الاخر"، "التصوير الحديث في مصر".
يذكر أن المركز القومى للترجمة أطلق أمس النسخة الثامنة من كشاف المترجمين، والتى تأتى فى إطار احتفال المركز القومى للترجمة، بالتعاون مع سفارة أيرلندا بالقاهرة، بمئوية فوز الشاعر الأيرلند ويليام بتلر ييتس William Butler Yeats بجائزة نوبل فى عام 1923.
ويطرح المركز المسابقة لترجمة محاضرة ويليام بتلر ييتس التى ألقاها فى حفل تسلمه جائزة نوبل، أو ترجمة إحدى قصائده المنشورة على شبكة الإنترنت وفقًا لشروط التقديم في المسابقة: "يمكن لمن يرغب في المشاركة تحميل المحاضرة من على الرابط المرفق على الصفحة الرسمية للمركز، أو اختيار إحدى قصائده شريطة ألا يكون قد سبق ترجمتها، ويرسل المتسابق ترجمته عبر البريد الإلكتروني ، بالصيغتين ملف word و pdf ، بالإضافة إلى سيرة ذاتية مختصرة تتضمن بيانات التواصل، وصورة الرقم القومى، على أن يكون آخر موعد لتلقى مشاركات المتسابقين هو 31 أكتوبر 2023ولا يشترط سن المتقدم للمسابقة ويمنح المركز مجموعة قيمة من إصداراته للفائزين، بالإضافة إلى شهادات تكريم.
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