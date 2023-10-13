تعرف على إصدارات المركز القومى للترجمة فى معرض شرم الشيخ للكتاب

MENAFN - Youm7) يشارك المركز القومى للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامى، فى معرض شرم الشيخ للكتاب، والذى يستمر حتى 19 أكتوبر الجارى، وذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة ومحافظة جنوب سيناء باليوبيل الذهبي لنصر السادس من أكتوبر.



يشارك المركز

بمجموعة من أحدث إصداراته منها: "سنوات القرب من دوستويفسكي"، "قصة كوريا:فهم الكوريين وثقافتهم"، "مقدمة في الأناجيل الثلاثة"، "القصة العظيمة للرياضيات"، "مدريد الإسلامية:الأصول الخفية لعاصمة مسيحية، "بيولوجيا السعادة"، "كيف تحيا في رفاه"، "تاريخ الصراع بين العلم و اللاهوت في المسيحية"، "التدين والحراك في مصر"، "جغرافيا السياسة في روسيا"، "تذكر الحرب العالمية الأولى"، "بول ريكور"،"براءة جذرية"، "رواد على سطح القمر"، "حوار عن الحب"، "مغامرة المنهج"، "شرح الثورة الفرنسية"، "تاريخ البحث النقدي للعهد القديم"، "مثنوي سلسلة الذهب"، "الحق في الكسل"، "بنية الشخصية"، "العقلانية الجديدة".

ومن بين تلك الإصدارات أيضًا : "المعرفة المستدامة"، "القرية"، "كيف يتعلم مخ ذوي الاحتياجات الخاصة"، "الفتاة التي تزوجت أسدًا"، "تدبر الكبر"، "مدرسة الحمقى"، "تقنيات الفيلم التسجيلي"، "ذكريات في الترجمة"، "الدر المنثور في طبقات ربات الخدور"، "الليلة الثانية بعد الألف وحكايات أخرى"، "مقدمة في التصوف المسيحي"، "الزواج و الحداثة"، "وسط الجزيرة العربية وشرقها"، "مختارات من ديوان شمس الدين التبريزى"، "طه حسين من الأزهر إلى السوربون"، "طه حسين من الشاطئ الاخر"، "التصوير الحديث في مصر".





يذكر أن المركز القومى للترجمة أطلق أمس النسخة الثامنة من كشاف المترجمين، والتى تأتى فى إطار احتفال المركز القومى للترجمة، بالتعاون مع سفارة أيرلندا بالقاهرة، بمئوية فوز الشاعر الأيرلند ويليام بتلر ييتس William Butler Yeats بجائزة نوبل فى عام 1923.





ويطرح المركز المسابقة لترجمة محاضرة ويليام بتلر ييتس التى ألقاها فى حفل تسلمه جائزة نوبل، أو ترجمة إحدى قصائده المنشورة على شبكة الإنترنت وفقًا لشروط التقديم في المسابقة: "يمكن لمن يرغب في المشاركة تحميل المحاضرة من على الرابط المرفق على الصفحة الرسمية للمركز، أو اختيار إحدى قصائده شريطة ألا يكون قد سبق ترجمتها، ‎ويرسل المتسابق ترجمته عبر البريد الإلكتروني ، بالصيغتين ملف word و pdf ، ‎بالإضافة إلى سيرة ذاتية مختصرة تتضمن بيانات التواصل، وصورة الرقم القومى، على أن يكون آخر موعد لتلقى مشاركات المتسابقين هو 31 أكتوبر 2023ولا يشترط سن المتقدم للمسابقة ‎ويمنح المركز مجموعة قيمة من إصداراته للفائزين، بالإضافة إلى شهادات تكريم.