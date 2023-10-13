تمثال مصرى لـ أوزوريس مصنوع من الخشب يعرض فى أحد المزادات العالمية

(MENAFN
- Youm7) تعرض دار كريستيز للمزادات العالمية فى لندن مجموعة من القطع الأثرية المصرية والرومانية للبيع، وذلك يوم 17 من الشهر الجارى، ومن بين القطع الاثرية المعروضة للبيع تمثال مصمم من الخشب لأوزوريس، ويقدر ثمنه ما بين 25 إلى 35 ألف جنيه استرلينى.
تمثال أوزوريس
ومن بين القطع الأثرية المعروضة للبيع أيضًا، غطاء التابوت مطلى بالذهب والبرونز والحجر الجيرى والزجاج على الطراز المصرى، يرجع إلى العصر المتأخر "الأسرة الخامسة والعشرون، "747-656" قبل الميلاد، ويقدر ثمن غطاء التابوب ما بين 40 إلى 60 ألف جنيه استرلينى.
كما يضم المزاد أيضا مسند رأس خشبى منقوش على الطراز المصرى، يعود إلى المملكة الجديدة، فى أوائل الأسرة الثامنة عشرة، يرجع تاريخه إلى حوالى 1550-1450 قبل الميلاد، يقدر ثمنه ما بين 20 إلى 30 ألف جنيه إسترلينى.
ويحتوى أيضا ذلك المزاد على مجموعة مختارة من الأحجار الكريمة المنقوشة القديمة التي كانت موجودة سابقًا فى مجموعة الدكتور إيلى بوروفسكي (1913-2003)، وتشتمل هذه المجموعة على حلقة دوارة من الذهب والعقيق اليوناني القديم على شكل جعران مع أمازون، وهو عمل أشار إليه الباحث السير جون بوردمان بأنه من أهم القطع الأثرية على العصور القديمة، تشمل المعالم البارزة التي سوف تعرض بالمزاد،
شخصية أنثوية من الرخام السيكلادي، تتميز بصبغتها الواسعة.
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