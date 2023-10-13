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تمثال مصرى لـ أوزوريس مصنوع من الخشب يعرض فى أحد المزادات العالمية

10/13/2023 2:33:46 PM
(MENAFN- Youm7) تعرض دار كريستيز للمزادات العالمية فى لندن مجموعة من القطع الأثرية المصرية والرومانية للبيع، وذلك يوم 17 من الشهر الجارى، ومن بين القطع الاثرية المعروضة للبيع تمثال مصمم من الخشب لأوزوريس، ويقدر ثمنه ما بين 25 إلى 35 ألف جنيه استرلينى.


تمثال أوزوريس


ومن بين القطع الأثرية المعروضة للبيع أيضًا، غطاء التابوت مطلى بالذهب والبرونز والحجر الجيرى والزجاج على الطراز المصرى، يرجع إلى العصر المتأخر "الأسرة الخامسة والعشرون، "747-656" قبل الميلاد، ويقدر ثمن غطاء التابوب ما بين 40 إلى 60 ألف جنيه استرلينى.


كما يضم المزاد أيضا مسند رأس خشبى منقوش على الطراز المصرى، يعود إلى المملكة الجديدة، فى أوائل الأسرة الثامنة عشرة، يرجع تاريخه إلى حوالى 1550-1450 قبل الميلاد، يقدر ثمنه ما بين 20 إلى 30 ألف جنيه إسترلينى.


ويحتوى أيضا ذلك المزاد على مجموعة مختارة من الأحجار الكريمة المنقوشة القديمة التي كانت موجودة سابقًا فى مجموعة الدكتور إيلى بوروفسكي (1913-2003)، وتشتمل هذه المجموعة على حلقة دوارة من الذهب والعقيق اليوناني القديم على شكل جعران مع أمازون، وهو عمل أشار إليه الباحث السير جون بوردمان بأنه من أهم القطع الأثرية على العصور القديمة، تشمل المعالم البارزة التي سوف تعرض بالمزاد،
شخصية أنثوية من الرخام السيكلادي، تتميز بصبغتها الواسعة.







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