ماذا يقرأ الغرب؟ الروايات والكتب الأكثر مبيعا فى قائمة نيويورك تايمز خلال أسبوع

(MENAFN
- Youm7) أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن قائمة الكتب الأكثر مبيعًا فى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لفئة الروايات الخيالية وجاءت القائمة كالتالى..
فريسة الحكم
جاءت في المرتبة الأولى من قائمة نيويورك تايمز، رواية "فريسة الحكم"، بواسطة جون ساندفورد، فهو الكتاب رقم 33 فى سلسلة الفريسة، يحقق دافنبورت ولاورز، فى مقتل قاضٍ فيدرالى وابنيه الصغيرين.
فريسة الحكم
حريق هائل جاءت فى المرتبة الثانية، رواية "حريق هائل"، بواسطة هانا جريس، فهو الكتاب الثانى فى سلسلة مابل هيلز، وتدور حول مخالفة اثنان من مستشارى المعسكر الصيفى قواعد المعسكر.
حريق هائل
الجناح الرابع جاءت فى المرتبة الثالثة، رواية "الجناح الرابع"، بواسطة ريبيكا ياروس، الذى يحث بطل الرواية فيوليت سورينجيل على أن تصبح مرشحة لنخبة فرسان التنانين.
الجناح الرابع "الفعل الثانى"
جاءت فى المرتبة الرابعة، رواية الفعل الثانى، بواسطة دانييل ستيل، حول الرئيس السابق لاستوديو هوليوود والرواية غير المكتملة التى كتبتها امرأة استأجرها لترتيب شؤونه.
الفعل الثانى
هولى جاءت فى المرتبة الخامسة والأخيرة، رواية هولى بواسطة ستيفن كينج، وتدور حول تحقق المحققة الخاصة لهولى جيبنى فيما إذا كان لزوجين من الأكاديميين الثمانينيين أى علاقة باختفاء بونى دال.
هولى
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