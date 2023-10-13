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ماذا يقرأ الغرب؟ الروايات والكتب الأكثر مبيعا فى قائمة نيويورك تايمز خلال أسبوع

10/13/2023 2:33:45 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن قائمة الكتب الأكثر مبيعًا فى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لفئة الروايات الخيالية وجاءت القائمة كالتالى..
فريسة الحكم
جاءت في المرتبة الأولى من قائمة نيويورك تايمز، رواية "فريسة الحكم"، بواسطة جون ساندفورد، فهو الكتاب رقم 33 فى سلسلة الفريسة، يحقق دافنبورت ولاورز، فى مقتل قاضٍ فيدرالى وابنيه الصغيرين.

فريسة الحكم
حريق هائل جاءت فى المرتبة الثانية، رواية "حريق هائل"، بواسطة هانا جريس، فهو الكتاب الثانى فى سلسلة مابل هيلز، وتدور حول مخالفة اثنان من مستشارى المعسكر الصيفى قواعد المعسكر.

حريق هائل
الجناح الرابع جاءت فى المرتبة الثالثة، رواية "الجناح الرابع"، بواسطة ريبيكا ياروس، الذى يحث بطل الرواية فيوليت سورينجيل على أن تصبح مرشحة لنخبة فرسان التنانين.

الجناح الرابع
"الفعل الثانى" جاءت فى المرتبة الرابعة، رواية الفعل الثانى، بواسطة دانييل ستيل، حول الرئيس السابق لاستوديو هوليوود والرواية غير المكتملة التى كتبتها امرأة استأجرها لترتيب شؤونه.

الفعل الثانى
هولى جاءت فى المرتبة الخامسة والأخيرة، رواية هولى بواسطة ستيفن كينج، وتدور حول تحقق المحققة الخاصة لهولى جيبنى فيما إذا كان لزوجين من الأكاديميين الثمانينيين أى علاقة باختفاء بونى دال.

هولى








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