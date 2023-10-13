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كوريا الجنوبية تستعد لفسخ تعاقدها مع روسيا لإطلاق صواريخ للفضاء

10/13/2023 2:33:42 PM
(MENAFN- Youm7) تقترب كوريا الجنوبية من استكمال إنهاء عقدها لإطلاق الاقمار الصناعية مع روسيا، وذلك في ضوء العقوبات الدولية المفروضة على روسيا في أعقاب الصراع الروسي الأوكراني، بحسب موقع space التقني.
وبحسب التقرير فإن كوريا ستحتاج إلى بديل لإطلاق زوجًا من الأقمار الصناعية والتى كان من المقرر أن يطير على صواريخ روسية في عام 2022، وقالت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كوريا الجنوبية: "كان من المقرر في البداية إطلاق القمر الصناعي الكوري متعدد الأغراض Multipurpose Satellite 6 والقمر الصناعي متوسط الحجم من الجيل التالي،Compact Advanced Satellite 500-2، وكلاهما طورته كوريا، إلى الفضاء باستخدام مركبات الإطلاق الروسية".
"ولكن بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا والعقوبات الدولية اللاحقة ضد روسيا، كانت هناك ظروف لا يمكن السيطرة عليها حالت دون استخدام مركبات الإطلاق الروسية"، وتحاول كوريا الجنوبية وروسيا منذ ذلك الحين التفاوض على شروط إنهاء عقد الإطلاق، ووفقا للتقرير، فإن هذه العملية أصبحت الآن شبه مكتملة، ولمتم الكشف عن تفاصيل العقود والمحادثات.
وخسرت روسيا عددًا من عقود الإطلاق التجاري وشركاء الفضاء في أعقاب حربها على أوكرانيا، وسيتم الآن نقل Arirang 6، المعروف أيضًا باسم القمر الصناعي الكوري متعدد الأغراض 6، إلى المدار بواسطة صاروخ Vega-C التابع لشركة Arianespace في وقت مبكر من ديسمبر 2024، في حين أن وزارة العلوم الكورية لديها مقدم عرض مفضل لإطلاق القمر الصناعي CAS 500-02.
كما
تعمل كوريا الجنوبية، التي لديها طموحات فضائية متنامية ومركبة مدارية حول القمر ، على تطوير مركبات إطلاق محلية الصنع .








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