عطل يضرب شبكة التواصل الاجتماعي إكس

(MENAFN
- Youm7) تعرضت شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، لعطل اليوم الجمعة.
ووفق موقع " downdetector" ظهر عدد من التغريدات فارغة، ويبدو أن الانقطاع قد عاد حوالي الساعة 4:30 مساءً في نفس اليوم.
وأصبح المستخدمون غير قادرين على التنقل في الموقع، أو نشر التغريدات (على تطبيق الهاتف المحمول) أو حتى تسجيل الدخول إلى النظام الأساسي.
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