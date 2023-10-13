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عطل يضرب شبكة التواصل الاجتماعي إكس

10/13/2023 2:33:42 PM
(MENAFN- Youm7) تعرضت شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، لعطل اليوم الجمعة.


ووفق موقع " downdetector" ظهر عدد من التغريدات فارغة، ويبدو أن الانقطاع قد عاد حوالي الساعة 4:30 مساءً في نفس اليوم.


وأصبح المستخدمون غير قادرين على التنقل في الموقع، أو نشر التغريدات (على تطبيق الهاتف المحمول) أو حتى تسجيل الدخول إلى النظام الأساسي.







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