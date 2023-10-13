عطل يضرب شبكة التواصل الاجتماعي إكس

MENAFN - Youm7) تعرضت شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، لعطل اليوم الجمعة.





ووفق موقع " downdetector" ظهر عدد من التغريدات فارغة، ويبدو أن الانقطاع قد عاد حوالي الساعة 4:30 مساءً في نفس اليوم.





وأصبح المستخدمون غير قادرين على التنقل في الموقع، أو نشر التغريدات (على تطبيق الهاتف المحمول) أو حتى تسجيل الدخول إلى النظام الأساسي.