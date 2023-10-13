تحديث جديد لـ Battlefield 2042.. تعرف على أبرز المميزات الجديدة للعبة

MENAFN - Youm7) بدأت شركة Electronic Arts بطرح التحديث الجديد 6.0.0 للعبة Battlefield 2042 ، حيث يعد هذا تحديثًا رئيسيًا وكما هو متوقع يجلب مجموعة من الميزات الجديدة والتغييرات والشخصيات والخرائط والأوضاع بما في ذلك الموسم السادس: Dark Creations.

كل ما هو جديد فى اللعبة مع التحديث 6.0.0

- خريطة جديدة: Redacted

- الأسلحة الجديدة: G428 وL9CZ وVHX D3

- أدوات جديدة: الذخيرة والحقائب الطبية

- مركبة جديدة: YUV-2 "بوندهاوك"

- بطاقة معركة جديدة تتميز بعناصر تجميلية جديدة تمامًا للمتخصصين والأسلحة والمركبات والمزيد.

تحديث 6.0.0 سجل التغيير

"Redacted" هي خريطة جديدة في سلسلة Battlefield، مستوحاة من الخرائط المفضلة لدى المعجبين مثل Operation Locker وOperation Metro، حيث تدور أحداث في جزر هيبريدس الاسكتلندية، وتدور أحداثها في منشأة لأبحاث التكنولوجيا تحت الأرض.

وعلى عكس خرائط Battlefield الأخرى، لا توجد بيئة خارجية تتطلب من اللاعبين التنقل في ممرات ضيقة ومناطق مرتفعة، المنشأة مليئة بالأسرار، ولكن يجب على اللاعبين البقاء في حالة تأهب لتجنب كمائن العدو.

وتنقسم الخريطة إلى عدة مناطق، بما في ذلك مختبر بورياس، حيث تجري الأبحاث المحظورة. ويتميز بقتال قريب من المسافات المتوسطة مع وجود طابعات ثلاثية الأبعاد كبيرة توفر الغطاء. تحتوي منطقة الاختبار الميداني على منازل صغيرة وإضاءة غريبة، مما يوفر فرصًا للمرافقة.

و في منطقة اختبار الإجهاد، تنفتح الخريطة على قتال بعيد المدى، مما يجعل اللاعبين عرضة للقناصين، وتوفر أنفاق الصيانة طرقًا محيطة بعيدًا عن مناطق القتال الرئيسية.

كما يقدم التحديث ثلاثة أسلحة جديدة: G428، DMR ذو دقة استثنائية وقوة اختراق؛ L9CZ، وهو سلاح جانبي دقيق للغاية للقتال من مسافة قريبة؛ و VHX D3، بندقية هجومية مستقبلية للاشتباكات القريبة والمتوسطة المدى. تسمح أداتان جديدتان، الذخيرة والحقائب الطبية، للاعبين بدعم فريقهم من خلال تجديد الذخيرة أو الصحة.

المركبة الجديدة YUV-2 "Pondhawk" هي وسيلة نقل ديناميكية لشخصين تتمتع بقدرات طيران، مما يتيح للاعبين دعم الأهداف بسرعة وتسريعها.

كما يتضمن التحديث تذكرة القتال الجديدة، الموسم السادس: Dark Creations، والتي تقدم أكثر من 100 مستوى من المكافآت، ويمكن الحصول على العناصر التي تؤثر على أسلوب اللعب، مثل الأسلحة والمركبات والأدوات الذكية، دون شراء الإصدار المميز من Battle Pass. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم Battle Pass Ultimate Pack، مما يوفر تقدمًا أسرع في المستوى ومظاهر حصرية.