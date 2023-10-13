تحديث جديد لـ Battlefield 2042.. تعرف على أبرز المميزات الجديدة للعبة

(MENAFN
- Youm7) بدأت شركة Electronic Arts بطرح التحديث الجديد 6.0.0 للعبة Battlefield 2042 ، حيث يعد هذا تحديثًا رئيسيًا وكما هو متوقع يجلب مجموعة من الميزات الجديدة والتغييرات والشخصيات والخرائط والأوضاع بما في ذلك الموسم السادس: Dark Creations.
كل ما هو جديد فى اللعبة مع التحديث 6.0.0
- خريطة جديدة: Redacted
- الأسلحة الجديدة: G428 وL9CZ وVHX D3
- أدوات جديدة: الذخيرة والحقائب الطبية
- مركبة جديدة: YUV-2 "بوندهاوك"
- بطاقة معركة جديدة تتميز بعناصر تجميلية جديدة تمامًا للمتخصصين والأسلحة والمركبات والمزيد.
تحديث 6.0.0 سجل التغيير
"Redacted" هي خريطة جديدة في سلسلة Battlefield، مستوحاة من الخرائط المفضلة لدى المعجبين مثل Operation Locker وOperation Metro، حيث تدور أحداث في جزر هيبريدس الاسكتلندية، وتدور أحداثها في منشأة لأبحاث التكنولوجيا تحت الأرض.
وعلى عكس خرائط Battlefield الأخرى، لا توجد بيئة خارجية تتطلب من اللاعبين التنقل في ممرات ضيقة ومناطق مرتفعة، المنشأة مليئة بالأسرار، ولكن يجب على اللاعبين البقاء في حالة تأهب لتجنب كمائن العدو.
وتنقسم الخريطة إلى عدة مناطق، بما في ذلك مختبر بورياس، حيث تجري الأبحاث المحظورة. ويتميز بقتال قريب من المسافات المتوسطة مع وجود طابعات ثلاثية الأبعاد كبيرة توفر الغطاء. تحتوي منطقة الاختبار الميداني على منازل صغيرة وإضاءة غريبة، مما يوفر فرصًا للمرافقة.
و في منطقة اختبار الإجهاد، تنفتح الخريطة على قتال بعيد المدى، مما يجعل اللاعبين عرضة للقناصين، وتوفر أنفاق الصيانة طرقًا محيطة بعيدًا عن مناطق القتال الرئيسية.
كما يقدم التحديث ثلاثة أسلحة جديدة: G428، DMR ذو دقة استثنائية وقوة اختراق؛ L9CZ، وهو سلاح جانبي دقيق للغاية للقتال من مسافة قريبة؛ و VHX D3، بندقية هجومية مستقبلية للاشتباكات القريبة والمتوسطة المدى. تسمح أداتان جديدتان، الذخيرة والحقائب الطبية، للاعبين بدعم فريقهم من خلال تجديد الذخيرة أو الصحة.
المركبة الجديدة YUV-2 "Pondhawk" هي وسيلة نقل ديناميكية لشخصين تتمتع بقدرات طيران، مما يتيح للاعبين دعم الأهداف بسرعة وتسريعها.
كما يتضمن التحديث تذكرة القتال الجديدة، الموسم السادس: Dark Creations، والتي تقدم أكثر من 100 مستوى من المكافآت، ويمكن الحصول على العناصر التي تؤثر على أسلوب اللعب، مثل الأسلحة والمركبات والأدوات الذكية، دون شراء الإصدار المميز من Battle Pass. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم Battle Pass Ultimate Pack، مما يوفر تقدمًا أسرع في المستوى ومظاهر حصرية.
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