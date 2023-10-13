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جوجل يتيح للمستخدمين إنشاء صور بالذكاء الاصطناعى عبر محرك البحث مباشرة

10/13/2023 2:33:42 PM
(MENAFN- Youm7) طرحت جوجل ميزة جديدة للذكاء الاصطناعي في محرك البحث التابع لها، والتى تشبه ميزة أطلقتها مايكروسوفت في مارس - وهي القدرة على إنشاء الصور في محركات البحث.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد طرحت Google القدرة على إنشاء صور باستخدام تجربة بحث مولدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي (SGE)، وتقول جوجل أنه عندما يبحث المستخدم عن استعلام - على سبيل المثال، إنشاء صورة لدوبرمان لطيف مع صاحبه السمين يجلس بالقرب من بركة - ستوفر SGE ما يصل إلى أربع صور تم إنشاؤها في النتائج.

وقالت جوجل: "انقر على أي من تلك الصور وسترى كيف قام الذكاء الاصطناعي التوليدي بتوسيع استعلامك الأولي بتفاصيل وصفية". يمكن للمستخدمين تخصيص صورهم بشكل أكبر عن طريق تحرير الوصف عن طريق إضافة

وقالت جوجل أيضًا أنه إذا قام المستخدم بالاشتراك في SGE، فقد يرى أيضًا خيارًا لإنشاء صور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي مباشرة في صور جوجل، كجزء من هذه التجربة.


السلامة والتوافر

عندما يتعلق الأمر بالسلامة، قالت جوجل إن كل صورة يتم إنشاؤها من خلال SGE ستحتوي على تصنيف بيانات وصفية وعلامة مائية مدمجة للإشارة إلى أنها تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وقالت جوجل إن إمكانية إنشاء الصور متاحة فقط باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة، للأشخاص الذين اشتركوا في تجربة SGE والذين يبلغون من العمر 18 عامًا أو أكبر.


ميزة About this image

وقالت جوجل أيضًا أن لديها أداة قادمة تسمى About this image والتي ستساعد الأشخاص على تقييم سياق الصور ومصداقيتها بسهولة.









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