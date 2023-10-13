جوجل يتيح للمستخدمين إنشاء صور بالذكاء الاصطناعى عبر محرك البحث مباشرة

(MENAFN
- Youm7) طرحت جوجل ميزة جديدة للذكاء الاصطناعي في محرك البحث التابع لها، والتى تشبه ميزة أطلقتها مايكروسوفت في مارس - وهي القدرة على إنشاء الصور في محركات البحث.
وبحسب موقع TOI الهندى، فقد طرحت Google القدرة على إنشاء صور باستخدام تجربة بحث مولدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي (SGE)، وتقول جوجل أنه عندما يبحث المستخدم عن استعلام - على سبيل المثال، إنشاء صورة لدوبرمان لطيف مع صاحبه السمين يجلس بالقرب من بركة - ستوفر SGE ما يصل إلى أربع صور تم إنشاؤها في النتائج.
وقالت جوجل: "انقر على أي من تلك الصور وسترى كيف قام الذكاء الاصطناعي التوليدي بتوسيع استعلامك الأولي بتفاصيل وصفية". يمكن للمستخدمين تخصيص صورهم بشكل أكبر عن طريق تحرير الوصف عن طريق إضافة
وقالت جوجل أيضًا أنه إذا قام المستخدم بالاشتراك في SGE، فقد يرى أيضًا خيارًا لإنشاء صور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي مباشرة في صور جوجل، كجزء من هذه التجربة.
السلامة والتوافر
عندما يتعلق الأمر بالسلامة، قالت جوجل إن كل صورة يتم إنشاؤها من خلال SGE ستحتوي على تصنيف بيانات وصفية وعلامة مائية مدمجة للإشارة إلى أنها تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وقالت جوجل إن إمكانية إنشاء الصور متاحة فقط باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة، للأشخاص الذين اشتركوا في تجربة SGE والذين يبلغون من العمر 18 عامًا أو أكبر.
ميزة About this image
وقالت جوجل أيضًا أن لديها أداة قادمة تسمى About this image والتي ستساعد الأشخاص على تقييم سياق الصور ومصداقيتها بسهولة.
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