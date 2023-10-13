لعبة Call Of Duty: Modern Warfare III متاحة تجريبيا على الكمبيوتر.. تفاصيل

MENAFN - Youm7) من المنتظر أن تحل لعبة Call of Duty: Modern Warfare III محل Call of Duty: Modern Warfare II، وفي اللعبة القادمة، سيواجه الكابتن برايس و"فرقة العمل 141 " مجرم الحرب القومي المتطرف فلاديمير ماكاروف.

حيث قامت Activision بتضمين دعم Nvidia DLSS في العديد من ألعاب Call of Duty، والتي تشمل - Black Ops Cold War، وVangguard، وModern Warfare، وModern Warfare II، وWarzone، ستستمر شراكة مطور اللعبة مع صانع شرائح GPU بإدراج Nvidia DLSS 3 وNvidia Reflex في Call of Duty: Modern Warfare III، والتي من المقرر إطلاقها في 10 نوفمبر، وذلك بحسب موقع TOI الهندى.

فتح الوصول المبكر إلى الإصدار التجريبي

وسيتمكن لاعبو الكمبيوتر الشخصي من المشاركة في الإصدار التجريبي متعدد اللاعبين قبل إطلاق Call of Duty: Modern Warfare III، حيث سيتم تعزيز النسخة التجريبية باستخدام DLSS 2 وNvidia Reflex، ويمكن للاعبين الذين قاموا بشراء Call of Duty: Modern Warfare III مسبقًا البدء في لعب اللعبة الآن، وذلك بعد طرحها تجريبيا أمس 12 أكتوبر، حيث أصبحت اللعبة متاحة للجميع منذ 12 أكتوبر ويمكن تنزيلها للعب حتى 16 أكتوبر.

وسيتم تمكين الإصدار التجريبي من اللعبة عبر اللعب المشترك وسيحتوي على مجموعة مختارة من خرائط اللعب الجماعي الأساسية من 16 خريطة إطلاق مميزة للعبة Call of Duty: Modern Warfare 2 لعام 2009، وتم إحضار هذه الخرائط من اللعبة السابقة وستتم إضافتها إلى اللعبة.

ويتم تحديثها للعبة Call of Duty: Modern Warfare III، وعلاوة على ذلك، يمكن للاعبين أيضًا لعب Ground War لتجربة خرائط وميزات ومركبات جديدة، وسيكون وضعا اللعب الجماعي وZombie بالإضافة إلى جميع محتويات اللعبة الأخرى متاحين للعبة Call of Duty: Modern Warfare III التي سيتم إطلاقها رسميًا في 10 نوفمبر.





كيفية تجهيز الأنظمة للعبة

لجعل لعبة النظام الخاصة بهم جاهزة للإصدار التجريبي متعدد اللاعبين من Call of Duty: Modern Warfare III، يحتاج اللاعبون إلى التوجه إلى علامة تبويب برامج التشغيل في GeForce Experience للتنزيل والتثبيت.