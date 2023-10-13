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بيونغ يانغ تندد بوصول حاملة طائرات أميركية لكوريا الجنوبية استفزاز سافر

10/13/2023 2:31:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نددت كوريا الشمالية الجمعة بوصول حاملة طائرات أميركية إلى كوريا الجنوبية ووصفته بأنه استفزاز قد يؤدي إلى «ظروف كارثية لا يمكن معالجتها».
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إن زيارة حاملة الطائرات أظهرت أن المخطط الأميركي لشن هجوم نووي على كوريا الشمالية قد وصل إلى «المرحلة الأكثر خطورة» مضيفة أن هذا يعني أن احتمال «اندلاع حرب نووية وصل إلى مرحلة متقدمة».
وقالت الوكالة في تعليق «إنه استفزاز عسكري سافر يقود الوضع إلى ظروف كارثية لا يمكن معالجتها».
ووصلت حاملة الطائرات الأميركية رونالد ريغان، التي تعمل بالطاقة النووية، ومجموعتها الهجومية إلى ميناء بوسان في كوريا الجنوبية الخميس في زيارة تستغرق خمسة أيام بعد تدريبات للحلفاء بالمياه القريبة في استعراض للقوة ضد كوريا الشمالية.
وأجرت قوات الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات عسكرية مكثفة هذا العام شملت حاملات طائرات أميركية وغواصات وقاذفات قنابل متقدمة. وقال البلدان إن المناورات هدفها الاستجابة بشكل أفضل لتهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية.
ووصفت كوريا الشمالية التدريبات بأنها تمرين تمهيدا لغزوها.

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