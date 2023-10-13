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ستيف سكاليس ينسحب من سباق رئاسة مجلس النواب والانقسام يتعمق بين الجمهوريين

10/13/2023 2:31:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأميركي ستيف سكاليس انسحابه من سباق رئاسة مجلس النواب بعد فشل حزبه في حل الانقسامات بين صفوف نوابه، مما يفاقم أزمة المجلس «المشلول» منذ نحو 11 يوما.
وكان سكاليس - وهو نائب جمهوري عن ولاية لويزيانا - فاز في تصويت غير رسمي للحلول محل رئيس مجلس النواب الأميركي السابق، كيفن مكارثي، الذي عزل من منصبه في الثالث من أكتوبر الجاري، بمبادرة من نواب من حزبه موالين للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
الا أن سكاليس قرر سحب ترشحه بعد أن فشل في الحصول على الدعم الكافي للفوز بالمنصب، وذلك بسبب الخلافات بين النواب الجمهوريين المنقسمين بين جناح معتدل وآخر متشدد موال لترامب.
وفي تصريح بشأن انسحابه، قال سكاليس إن ترشحه للمنصب كان مغامرة كبيرة. وأضاف «لقد أخبرت زملائي بأنني أسحب اسمي كمرشح لمنصب رئيس مجلس النواب».
وبانسحاب هذا النائب الجمهوري، باتت مهمة إيجاد زعيم جديد لمجلس النواب الأميركي - الذي علقت معظم سلطاته بسبب العزل المفاجئ لرئيسه - مهمة بالغة الصعوبة.

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