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قتلى وجرحى في انفجار هز مسجدا بشمال أفغانستان

10/13/2023 2:31:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هز انفجار مسجدا للشيعة في شمال أفغانستان الجمعة وفق سكان قال أحدهم إن الانفجار أسفر عن سقوط «عدد كبير» من القتلى والجرحى.
وأكدت حكومة طالبان وقوع الانفجار الذي حصل في بول-إي- خمري عاصمة ولاية بغلان ولم تعرف طبيعته في الوقت الحاضر.
وقال مساعد الناطق باسم الحكومة بلال كريمي لوكالة فرانس برس: «أشجب الانفجار بقوة لكنني لا أملك راهنا كل المعلومات».
وقال بعض أبناء المدينة إن الانفجار وقع عندما كان مصلون يؤدون صلاة الجمعة في مسجد إمام الزمان.
وقال عبدالحميد لوكالة فرانس برس إن «سمع دوي هائل ووقع الانفجار أثناء صلاة الجمعة.. نقل عدد كبير من الشهداء والجرحى إلى المستشفى».
وأكد أن «الوضع سيئ».

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