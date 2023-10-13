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مقتل مدرس وإصابة آخر في هجوم بسكين في مدرسة بشمال فرنسا

10/13/2023 2:31:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لقي مدرس حتفه في هجوم بسكين في مدرسة بمدينة أراس بشمال فرنسا الجمعة. وقالت السلطات إنه تم إسناد التحقيق في الواقعة إلى مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب.
وأضافت السلطات في إقليم بادوكاليه أن الشرطة ألقت القبض على المشتبه به الذي أصاب مدرسا ثانيا وحارس أمن في المدرسة خلال الهجوم.
وقال مصدر بالشرطة إن المشتبه به شيشاني من مواليد روسيا وهو طالب سابق في مدرسة ليسيه جامبيتا الثانوية التي وقع فيها الهجوم.
وأضاف المصدر ان الرجل من المدرجين على قائمة الأشخاص المعروفين بأنهم يشكلون خطرا أمنيا.
ولم تؤكد الشرطة التقارير الإعلامية التي أفادت بأن المهاجم هتف «الله أكبر» وقت الهجوم. وذكرت قناة (بي.إف.إم) أنه يبلغ من العمر حوالي 20 عاما.
وأضافت ان القتيل مدرس لغة فرنسية، بينما أصيب مدرس رياضيات بطعنات. وأشارت الى أن التلاميذ بقوا في فصولهم لسلامتهم.
وقال مكتب الرئاسة الفرنسية إن الرئيس إيمانويل ماكرون متجه إلى أراس. وكان ماكرون قد حث الفرنسيين في خطاب تلفزيوني الخميس على البقاء متحدين والحيلولة دون جلب الصراع بين إسرائيل وحماس إلى فرنسا.
وقالت الشرطة إنها ألقت أيضا القبض على شقيق المهاجم.

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