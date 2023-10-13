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إسرائيل تطالب أهالي شمال غزة بإخلاء منازلهم

10/13/2023 2:31:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعت إسرائيل سكان القطاع إلى إخلاء المناطق الشمالية.
وحث الجيش الإسرائيلي في بيان، الجمعة، "كافة سكان شمال غزة على إخلاء منازلهم والتوجه جنوباً من أجل حمايتهم"، وفق تعبيره.
كما أوضح أن السكان لن يتمكنوا من العودة إلا عندما يتم إصدار إعلان آخر يسمح بذلك.
إلى ذلك، أكد أنه سينفذ عمليات بمدينة غزة في الأيام المقبلة، وأمر سكان غزة بعدم الاقتراب من منطقة السياج مع إسرائيل.
وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا)، إن الجيش الإسرائيلي يدعو "كافة سكان مدينة غزة إلى إخلاء منازلهم والتواجد جنوب وادي غزة". وتابع "عليكم التوجه جنوبا حفاظا على أمنكم الشخصي وأمن عائلاتكم"، وفق تعبيره.
أتى ذلك بعدما أعلنت الأمم المتحدة بوقت سابق أن إسرائيل أبلغتها بضرورة انتقال جميع الفلسطينيين شمالي وادي غزة إلى جنوب القطاع خلال 24 ساعة. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، إن الجيش الإسرائيلي أبلغ المنظمة بأن نحو 1.1 مليون فلسطيني في غزة يجب أن ينتقلوا إلى جنوب القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة.
كما اعتبر أنه من المستحيل تنفيذ مثل هذا الأمر دون عواقب إنسانية مدمرة، محذرا من مأساة ووضع كارثي.

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