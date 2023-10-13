الخلافات بين وارسو وكييڤ تؤثر على الانتخابات في پولندا

MENAFN - Al-Anbaa) بعد أكثر من عام على التقارب بينهما، تراجعت العلاقات الپولندية الأوكرانية إلى أدنى مستوى وأصبحت ضحية مصالح تزداد تباينا ولحملة انتخابية محمومة تسبق الاقتراع التشريعي المقرر الأحد في پولندا، مما يثير استياء الحلفاء الغربيين للبلدين.ومازال الترحيب الحار الذي قدمه الپولنديون لملايين اللاجئين الأوكرانيين بعد الحرب الروسية ـ الاوكرانية في فبراير 2022 ماثلا في الذاكرة، لكن العلاقات تميل اليوم إلى الفتور والمواجهة.ويرى مارسين زابوروفسكي من مركز أبحاث غلوبسيك أن العلاقات الپولندية الأوكرانية تتراجع لاسيما بسبب الحملة الانتخابية، مشيرا إلى أن حزب القانون والعدالة الحاكم يريد جذب الناخبين المناهضين لأوكرانيا الذين يسعى حزب الكونفدرالية اليميني المتطرف أيضا إلى جذبهم.وأضاف أن حزب القانون والعدالة يضحي بالسياسة الخارجية من أجل السياسة الداخلية.وأوضح دليل على ذلك رفض الرئيس أندريه دودا الأحد الرد بوضوح عندما سئل متى ينوي التحدث الى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.قبل ذلك تبادلت الدولتان انتقادات لاذعة.وخوفا من خسارة أصوات المزارعين، قام الشعبويون القوميون الموجودون في السلطة في وارسو بتمديد الحظر على واردات الحبوب الأوكرانية في منتصف سبتمبر، وردت كييڤ بإحالة القضية على منظمة التجارة العالمية.وردت وارسو التي كانت من بين أكبر داعمي أوكرانيا بالأسلحة، بالتأكيد بلسان رئيس وزرائها أن عليها الآن أن تركز على تحديث جيشها وأنها لن ترسل أسلحة إلى كييڤ بعد الآن.

حدة في التصريحات

تلا ذلك تصريحات تتسم بالحدة، فقد شبه الرئيس الپولندي أوكرانيا بـ «رجل يغرق» ويمكن أن يجر منقذيه إلى القاع.

من جهته أشار زيلينسكي إلى أن «بعض الدول تتظاهر بالتضامن (مع أوكرانيا) بينما تدعم روسيا بشكل غير مباشر». وأثارت هذه التصريحات غضب وارسو التي استدعت السفير الأوكراني.

وقال زابوروفسكي إن «جزءا من ناخبي حزب القانون والعدالة يعتبرون أن هذا الحزب يبالغ في تأييده لأوكرانيا، لذلك تريد الحكومة تغيير ذلك، ومن هنا خرج النزاع حول الحبوب والأسلحة».

وأضاف أن «الپولنديين يشككون بشكل متزايد في مسألة أوكرانيا».

وكشف استطلاع للرأي أجراه معهد «سي بي أو اس» أن نسبة المؤيدين لاستقبال لاجئين أوكرانيين في پولندا تراجعت من 76% إلى 65% بين يوليو وسبتمبر، وهو أدنى مستوى منذ بداية الحرب.

وتستضيف پولندا إلى جانب ألمانيا، أكبر عدد من اللاجئين الأوكرانيين (حوالي مليون شخص في كل من البلدين).

وكشف استطلاع آخر أجراه معهد إيبريس أن نحو 40% من الپولنديين يعارضون توسيع نطاق الأحكام التي تسمح للأوكرانيين بالوصول إلى سوق العمل والرعاية الصحية والتعليم والمساعدات الاجتماعية.

ويوضح بيوتر بوراس رئيس مركز أبحاث المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ومقره في وارسو، لوكالة فرانس برس أن الحرب وكل هذه الأجواء الإيجابية المحيطة بالمساعدات حجبت إلى حد ما المشاكل القديمة التي لن تزول، أي النزاعات المتعلقة بالماضي أو الخلافات على المصالح الاقتصادية بما في ذلك تلك المرتبطة بانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في المستقبل.

تحولقال بوراس إن أوكرانيا لم تعد بحاجة إلى وارسو للتحدث مع بروكسل أو برلين أو أي عواصم أوروبية أخرى. وفي بعض الأحيان تؤدي مشاركتها إلى نتائج عكسية، لأن پولندا نفسها موقفها ضعيف في الاتحاد الأوروبي.ويرى ميشال بارانوفسكي، من مؤسسة صندوق مارشال الألماني الفكرية أن وارسو تنظر باستياء كبير إلى هذا التحول. وقال لفرانس برس إن بعض المسؤولين الپولنديين يشعرون بذلك بخيبة أمل ويرون فيه نوعا من الخيانة من جانب كييڤ.وتابع بارانوفسكي أن تبادل الطرفين الاتهامات علنا يطرح مشكلة كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة، التي تعتبر حماية وحدة الحلفاء أمرا أساسيا وترى أن التحالف الپولندي الأوكراني حاسم لأمن المنطقة.وقال زابوروفسكي إن پولندا فوتت فرصة إقامة شراكة استراتيجية مع كييڤ من شأنها أن تغير الأمن الأوروبي إلى الأفضل، وبعد الانتخابات قد تكون الفرصة فاتت.. لأن الضرر سيكون قد وقع.