البنتاغون مستعدون لإرسال مزيد من المساعدات العسكرية لإسرائيل

MENAFN - Al-Anbaa) قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن وزارة الدفاع (البنتاغون) مستعدة لإرسال مزيد من المساعدات العسكرية لإسرائيل التي تواصل قصف قطاع غزة ردا على هجوم عنيف شنته (حماس).

وأضاف أوستن أن الذخائر وقدرات الدفاع الجوي وغيرها من العتاد والموارد "تتدفق بسرعة" إلى أقرب حليف لواشنطن في الشرق الأوسط.

وتابع "المجموعة الهجومية جيرالد آتر. فورد موجودة الآن في المنطقة بقيادة أكبر حاملة طائرات في العالم. عززنا أسراب الطائرات الأمريكية المقاتلة في الشرق الأوسط... ونقف على أهبة الاستعداد التام لنشر أصول إضافية إذا لزم الأمر".

وحذر أوستن في مؤتمر صحافي في تل أبيب مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت الجمعة من أن هذا هو وقت "الحزم" وليس "الانتقام".

وشدد وزير الدفاع الاميركي بالقول "ما زالت الولايات المتحدة أقوى دولة في العالم، وما زلنا قادرين تماما على إظهار القوة والوفاء بالتزاماتنا وتوجيه الموارد إلى ساحات متعددة... لذا سنقف إلى جانب إسرائيل بينما نقف إلىجانبأوكرانيا".