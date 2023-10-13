أمير قطر ووزير الخارجية الأميركي ناقشا جهود خفض التصعيد وفتح ممرات آمنة للإغاثة في غزة

MENAFN - Al-Anbaa) استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر بقصر لوسيل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بمناسبة زيارته للدوحة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية «قنا» في بيان انه جرى خلال المقابلة، استعراض العلاقات بين البلدين الصديقين، وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتداعيات الوضع الإنساني هناك.

وأكد أمير قطر، خلال المقابلة، على أهمية بذل الجهود في خفض التصعيد، وفتح الممرات الآمنة في قطاع غزة للإغاثة والجهود الإنسانية، وضمان عدم اتساع رقعة العنف إقليميا، كما أكد سموه على موقف دولة قطر الثابت حول إدانة استهداف المدنيين.

وكان وزير الخارجية الأميركي قد التقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، حيث ناقشا التطورات في قطاع غزة.