أمير قطر ووزير الخارجية الأميركي ناقشا جهود خفض التصعيد وفتح ممرات آمنة للإغاثة في غزة

(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر بقصر لوسيل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بمناسبة زيارته للدوحة.
وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية «قنا» في بيان انه جرى خلال المقابلة، استعراض العلاقات بين البلدين الصديقين، وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتداعيات الوضع الإنساني هناك.
وأكد أمير قطر، خلال المقابلة، على أهمية بذل الجهود في خفض التصعيد، وفتح الممرات الآمنة في قطاع غزة للإغاثة والجهود الإنسانية، وضمان عدم اتساع رقعة العنف إقليميا، كما أكد سموه على موقف دولة قطر الثابت حول إدانة استهداف المدنيين.
وكان وزير الخارجية الأميركي قد التقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، حيث ناقشا التطورات في قطاع غزة.
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