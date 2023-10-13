Friday, 13 October 2023 10:05 GMT

تقدم الأردن بمؤشر الابتكار العالمي.. كيف يؤثر على الاقتصاد الوطني؟

10/13/2023 2:31:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة






عمان - بينما يؤكد خبراء أن تحسن أداء الاردن ضمن مؤشر الابتكار العالمي للعام الحالي يعد لبنة في سياق تعزيز مكانة الاردن على الخريطة الابتكارية والتكنولوجية في المنطقة دعوا إلى ضرورة تعاون القطاعين العام والخاص في سبيل تعزيز منظمومة الابتكار إضافة إلى دعم وتحفيز الشركات الناشئة وزيادة حجم الانفاق على البحوث.
وأشار الخبراء إلى أن تحسن الاردن في هذا المؤشر سينعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد الوطني ويشكل فرصة سانحة لدخول المزيد من الاستثمارات في قطاع الريادة، إضافة إلى مساعدته على مواجهة الكثير من الصعوبات والتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تعترض لها المملكة لتحقيق نمو اقتصادي وتوفير فرص عمل لمواجهة مشكلتي الفقر والبطالة وتمكين الشباب وتعزيز دورهم بالتنمية المستدامة.
وكان تقرير "مؤشر الابتكار العالمي لعام 2023" أظهر تحسن اداء الاردن على المؤشر المذكور بتقدمه 7 مراكز ليحل في المرتبة 71 عالميا قياسا مع العام الماضي 2022 والذي حل خلاله في المرتبة 78 عالميا، محققا بذلك تحسنا مستمرا للسنة الثالثة على التوالي بعد أن تقدم عشر مراتب مقارنة مع عام 2021 .
وبحسب تقرير المؤشر الذي تصدره منظمة الامم المتحدة للملكية الفكرية (WIPO) جاء تحسن مرتبة الأردن على هذا المؤشر انعكاسا للتطور الذي تحت محور مدخلات الابتكار، وأهمها مؤشرا تطور بيئة الأعمال والذي حل به في العام الحالي 2023 في المرتبة 70 مقارنة بحلوله في المرتبة 85 عام 2021، إضافة إلى مؤشر البنية التحتية والذي حل به للعام الحالي في المرتبة 87 قياسا مع 102 في عام 2021، متقدماً بواقع 15 مرتبة في كل منهما.
وقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن هيثم الرواجبة إن الابتكار يعد محركا اساسيا لدفع عجلة النمو الاقتصادي بخاصة اقتصاديات الدول الناشئة، مبينا ان قطاع ريادة الأعمال والابتكار بالمملكة يتوفر فيه إمكانيات كبيرة للنمو وهو المستقبل لتطوير العديد من القطاعات المختلفة.
وأكد اهمية تحسن تصنيف الأردن في مؤشر الابتكار العالمية، مبينا ان الاقتصاد الرقمي بشكل عام والذي يعد الابتكار احد اشكاله، يشكل فرصة سانحة لمساعدة الاقتصاد الوطني لمواجهة الكثير من الصعوبات والتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تعترض المملكة لتحقيق نمو اقتصادي وتوفير فرص العمل لمواجهة مشكلتي الفقر والبطالة وتمكين الشباب وتعزيز دورهم بالتنمية المستدامة. ودعا الى ضرورة وضع خطة شاملة لتحسين لضمان تحقيق تقدم ملموس في هذا المؤشر.
ولفت الرواجبة الى اهمية تعاون القطاعين العام والخاص في سبيل تعزيز منظمة الابتكار بالمملكة مؤكدا استعداد غرفة تجارة الأردن التي تعد المظلة الاولى للقطاع للتعاون وتقديم الخبرات التي تمتلكها في هذا المجال.
واقترح الرواجبة انشاء مؤسسة واحدة تعني بالابتكار والريادية تكون تحت مظلة وزارة للاقتصاد الرقمي والريادة لضمان وجود متابعة وخطوات سريعة تسهم في تجاوز التحديات في هذا المجال وبخاصة مع تحول المملكة الى مسار الاقتصاد الرقمي.
وأشار الى اهمية مراجعة وتطوير التشريعات الناظمة بما يتواكب مع هذه التطورات وان تحسن ترتيب المملكة في مؤشر الابتكار يعزز بيئة الاعمال ويسهم في جذب الاستثمارات مبينا ان رؤية التحديث الاقتصادي تضمنت العديد من المبادرات لدعم وتحفيز الابتكار بالمملكة.
من جانبه، أكد مدير البرامج والمشاريع والابتكار في جمعية شركات تقنية المعلومات الأردنية (انتاج) زياد المصري أن تحسن اداء الاردن على مؤشر الابتكار العالمي يعد خطوة مهمة للأمام ستعزز من مكانة الأردن على الخريطة الابتكارية والتكنولوجية في المنطقة.
وبين المصري أن التقدم الذي تحقق على المؤشر المذكور سيكون له انعكاس ايجابي على الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز فرص استقطاب الاستثمارات في مجالات الابتكار والريادة والتكنولوجيا، اضافة إلى لفت انظار الشركات العالمية لدخول إلى السوق المحلي ما سينعكس على التنافسية في القطاع وتوليد فرص العمل، اضافة إلى تشجيع الشركات على تقديم خدمات منتجات جديدة يمكن تصديرها.
ولفت المصري إلى ان المنافسة على قطاع الابتكار في المنطقة قد اخذت مسارا تصاعديا في السنوات الاخيرة حيث باتت دول كثيرة تهتم بهذا القطاع لا سيما في قطر والامارات والسعودية والتي قفزت قفزات لافتة في هذا المضمار، إلى جانب مصر، ما يستدعي ان تكون هناك جهود اضافية من جميع الاطراف المعنيين بقطاع الابتكار في المملكة.
وبهدف تعزيز تقدم الأردن على مؤشر الابتكار دعا المصري إلى الضرورة دعم الحكومة لشركات الناشئة وتقديم الحوافز لها، إضافة إلى الدخول في شراكة حقيقية مع القطاع الخاص واستثمار الامكانيات التي تتوفر عليها، اضافة إلى زيادة حجم الانفاق على البحوث والابتكار.
إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إن "تقدم الأردن على مؤشر الابتكار يعكس التطور النوعي الذي حققته الأردن في السنوات الاخيرة في مجال تقنية المعلومات والابتكار" مؤكدا أن التحسن ضمن هذا المؤشر له انعكاس إيجابي ومهم على العملية الاقتصادية، إذ إن الابتكار عادة ما يتمخض عنه انتاج خدمات ومنتجات جديدة إذ يمكن أن يتم تصديرها إلى مختلف الدول ما يعني تحقيق إيرادات اضافية للخزينة العامة
ويرى مخامرة أن هناك فرصا كبيرة للاقتصاد الوطني يمكن أن يوفرها الابتكار الذي اصبح جزءا من دورة الانتاج الاقتصادي لكل الدول، داعيا إلى ضرورة تشجيع الشركات المبتكرة للخدمات والمنتجات، إضافة إلى أهمية الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والعمل على ايجاد خدمات تكنولوجية جديدة ومجدية، فضلا عن وجوب تقديم حوافز لشركات والحاضنات العاملة في هذا المجال.

MENAFN13102023000072011014ID1107238677

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث