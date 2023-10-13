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إستراتيجية الألعاب الإلكترونية: 3 آلاف فرصة عمل في 5 سنوات

10/13/2023 2:31:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين






عمان- أكدت الإستراتيجية الأردنية لقطاع الألعاب الإلكترونية والرياضات الالكترونية التي أقرتها الحكومة قبل أيام، أنها تسعى ضمن واحد من أهدافها الرئيسية لتوفير حوالي 3 آلاف فرصة عمل في قطاع الألعاب والرياضات الالكترونية خلال السنوات المقبلة، في قطاع واعد ينتظره الكثير من النمو مستقبلا.
ويأتي هذا الهدف في وقت يقدر فيه عدد الوظائف المباشرة في قطاع وشركات الالعاب الالكترونية حاليا في الأردن ببضع مئات فقط، فيما تبلغ نسبة البطالة الإجمالية في المملكة حوالي 21 %.
ووضعت الإستراتيجية، وهي الأولى من نوعها للقطاعين (الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية) 10 أهداف لها تسعى من خلالها للارتقاء وتطوير قطاع الألعاب الالكترونية الذي حقق خلال العام الماضي إيرادات عالمية بقيمة بلغت 182 مليار دولار، أكثرها من ألعاب الموبايل.
وأكدت الاستراتيجية، التي حصلت "الغد" على نسخة منها، أن الهدف العام لها هو السعي والعمل لجعل الأردن مركزا إقليميا لتطوير وصناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية على المستويين القليمي والدولي.
وأقرت الحكومة بداية الشهر الحالي (الإستراتيجية الأردنية للألعاب والرياضات الإلكترونية للأعوام 2023 حتى 2027) والخطة التنفيذية لها، وكلفت الوزارات والمؤسسات المعنية بتنفيذ ما جاء فيها لتنمية قطاع واعد يشهد نموا ملحوظا على كافة المستويات، بهدف توفير الدعم لصناعة الألعاب الإلكترونية في سبيل النهوض بهذا القطاع وتحقيق مكانة متميزة للأردن في هذا المجال على المستويين الإقليمي والعالمي.
وجاء إقرار الاستراتيجية انسجاما مع تطلعات وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي أكدت أهمية قطاع الألعاب والرياضات الالكترونية كواحد من محركات قطاع الصناعات الإبداعية الذي يشهد نموا سريعا على المستويين الإقليمي والعالمي، مؤكدة الآثار الإيجابية التي ستنتج عن تطبيق الإستراتيجية في القطاع، ومنها تعزيز الوعي بالتقنيات الرقمية المتعلقة بصناعة الألعاب الإلكترونية وتطوراتها المختلفة، وفي مجال تطوير قدرات لاعبي الرياضات الإلكترونية وتنمية مهارات التفكير الإستراتيجي والإبداعي والعمل الجماعي وحل المشكلات ومواجهة التحديات واتخاذ القرارات السريعة خارج الصندوق وبشكل مبتكر.
وفي التفاصيل، أكدت الاستراتيجية أنها تسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية موزعة كالآتي: خمسة أهداف لقطاع الألعاب الإلكترونية، وخمسة أهداف أخرى لقطاع الرياضات الالكترونية.
وجاء في الاستراتيجية أنها تسعى بالمجمل خلال السنوات الخمس المقبلة الى زيادة نسبة مساهمة قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بنسبة 1 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وبالنسبة لمحور التوظيف، فقد أكدت الاستراتيجية أنها تهدف الى توفير 3 آلاف فرصة عمل مباشرة للشباب في قطاع الألعاب والرياضات الالكترونية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأشارت الاستراتيجية الى أهمية جعل الأردن مركزا إقليميا للقطاع في المنطقة، وذلك عبر مساع لاستقطاب 5 شركات عالمية للاستثمار في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في الأردن.
كما أكدت الاستراتيجية، على هدف عام يتمثل في توفير وتأهيل 20 شركة ناشئة وصغيرة ومتوسطة تعمل في قطاع الألعاب الإلكترونية والرياضات الالكترونية.
وفي مجال تأهيل وتطوير قدرات الشباب الأردني في هذه الصناعة، فقد أكدت الاستراتيجية على هدف عام أيضا يتمثل في السعي لإنشاء أربعة مراكز تأهيل وتدريب متخصصة بالألعاب والرياضات الإلكترونية.
وفي قطاع الرياضات الإلكترونية على وجه الخصوص، فقد حددت الاستراتيجية مجموعة من المستهدفات من أهمها: استضافة خمس بطولات إقليمية ودولية في المملكة.
وأكدت الاستراتيجية على هدف آخر، يتمثل في رفع وعي أولياء أمور اللاعبين بأهمية الرياضات الإلكترونية كمهنة بنسبة 25 %.
وأكدت الإستراتيجية أنها تهدف أيضا لتأهيل حوالي 1500 لاعب محترف ومدرب معتمد في هذه الرياضة الواعدة، وزيادة مشاركة المنتخب الوطني للرياضات الإلكترونية بنسبة 50 % في البطولات الإقليمية والدولية.
وبينت الاستراتيجية أنها تهدف الى رفع الوعي الصحي والأخلاقي للاعبين بنسبة 80 %.

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