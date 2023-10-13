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حرب الاحتلال على غزة تهدد التجارة العالمية

10/13/2023 2:31:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- أعربت رئيسة منظمة التجارة العالمية، نجوزي أوكونجو إيويالا، عن أملها في أن ينتهي ‏الصراع في الشرق الأوسط سريعا، محذرة من أنه سيكون له "تأثير كبير حقا" ‏على تدفقات التجارة العالمية الضعيفة بالفعل إذا اتسع نطاقه في المنطقة.‏
وأضافت على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في ‏المغرب، أن العنف في الشرق الأوسط قد يزيد من العوامل التي تخنق نمو التجارة، ‏بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة وسوق العقارات الصينية المتأزمة والحرب ‏الروسية في أوكرانيا.‏ وقالت أوكونجو إيويالا في مقابلة نقلتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية أمس "نأمل أن ينتهي هذا قريبا وأن يتم احتواؤه. ‏خوفنا الأكبر هو اتساع نطاقه، لأن ذلك سيكون له تأثير كبير حقا على التجارة... ‏الجميع قلقون ويأملون الأفضل".‏
وأشارت إلى أن حالة عدم اليقين عالميا تقلص بالفعل نمو التجارة، لكن ذلك سيتفاقم ‏نتيجة الاندلاع المفاجئ للحرب في الشرق الأوسط.‏
ومضت تقول: "هناك عدم يقين حول احتمالات امتداد هذا إلى المنطقة بأكملها مما قد ‏يؤثر كثيرا على النمو الاقتصادي العالمي، يحدونا أمل أن ينتهي الأمر لأنه ‏يتسبب في حالة عدم اليقين هذه. إنه سحابة مظلمة أخرى في الأفق".‏
وخفضت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا الأسبوع الماضي توقعاتها لنمو تجارة ‏السلع العالمية هذا العام إلى النصف، مستندة إلى استمرار التضخم وارتفاع أسعار ‏الفائدة وبطء نمو الاقتصاد الصيني والحرب في أوكرانيا.‏ وقالت منظمة التجارة العالمية إن حجم تجارة البضائع سينمو 0.8 بالمائة فقط العام ‏‏2023، مقارنة مع تقديراتها في نيسان (أبريل) التي بلغت 1.7 بالمائة.‏-(بترا)

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