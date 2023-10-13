حشود من الأردنيين يحاولون الوصول إلى الحدود (صور وفيديو)

حشود من الأردنيين يحاولون الوصول إلى الحدود (صور وفيديو)
التاريخ
10/13/2023 2:30:53 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حابس العدوان
تصوير: أمير خليفة
يحاول المئات من الأردنيين الوصول إلى أقرب نقطة حدودية مع الأراضي الفلسطينية، نصرة لغزة والمقاومة الفلسطينية في فلسطين.
ومنع الأمن الحشود من الاقتراب والتقدم نحو الحدود، واعاد من اجتاز النقاط المخصصة للوقفة.
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