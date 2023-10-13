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حشود من الأردنيين يحاولون الوصول إلى الحدود (صور وفيديو)

10/13/2023 2:30:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حابس العدوان






تصوير: أمير خليفة
يحاول المئات من الأردنيين الوصول إلى أقرب نقطة حدودية مع الأراضي الفلسطينية، نصرة لغزة والمقاومة الفلسطينية في فلسطين.

ومنع الأمن الحشود من الاقتراب والتقدم نحو الحدود، واعاد من اجتاز النقاط المخصصة للوقفة.


















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