الصفدي لبلينكن: ضرورة وقف الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الجمعة، مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، الجهود المستهدفة وقف التصعيد وإنهاء الحرب على غزة ومواجهة تداعياتهما الإنسانية وخطر استمرارهما وتمددهما على المنطقة برمتها.
وأكد الصفدي، خلال استقباله بلينكن قبيل لقائه جلالة الملك عبدالله الثاني، ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية فوراً إلى غزة ووقف الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.
كما أكد أن حماية المدنيين من الجانبين وإدانة استهدافهم وقتلهم مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية جماعية.
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