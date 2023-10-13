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الصفدي لبلينكن: ضرورة وقف الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة

10/13/2023 2:30:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الجمعة، مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، الجهود المستهدفة وقف التصعيد وإنهاء الحرب على غزة ومواجهة تداعياتهما الإنسانية وخطر استمرارهما وتمددهما على المنطقة برمتها.
وأكد الصفدي، خلال استقباله بلينكن قبيل لقائه جلالة الملك عبدالله الثاني، ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية فوراً إلى غزة ووقف الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.
كما أكد أن حماية المدنيين من الجانبين وإدانة استهدافهم وقتلهم مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية جماعية.


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