Friday, 13 October 2023 10:04 GMT

الأمن: إغلاق جسر الملك حسين ليومين بشكل كامل

10/13/2023 2:30:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




أعلنت مديرية الأمن العام عن إغلاق جسر الملك حسين اليوم أمام حركة المسافرين والشحن من الطرف الآخر بعد السماح ل 1000 مسافر فقط بالمغادرة .

مشيرة إلى أنّه سيتم إغلاق الجسر وبشكل كامل ليوم غد السبت .

وأكّدت بأنّه سيتم إغلاق معبر الشيخ حسين إغلاقا تاما ليوم غد السبت فيما سيبقى المعبر الجنوبي يعمل كالمعتاد .

مهيبةً بالجميع التقيّد بما يصدر من بيانات بخصوص حركة السفر ومتابعة وسائل الإعلام لمعرفة أي جديد بخصوص أوقات عمل الجسور والمعابر .

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