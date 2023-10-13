الأمن: إغلاق جسر الملك حسين ليومين بشكل كامل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت مديرية الأمن العام عن إغلاق جسر الملك حسين اليوم أمام حركة المسافرين والشحن من الطرف الآخر بعد السماح ل 1000 مسافر فقط بالمغادرة .
مشيرة إلى أنّه سيتم إغلاق الجسر وبشكل كامل ليوم غد السبت .
وأكّدت بأنّه سيتم إغلاق معبر الشيخ حسين إغلاقا تاما ليوم غد السبت فيما سيبقى المعبر الجنوبي يعمل كالمعتاد .
مهيبةً بالجميع التقيّد بما يصدر من بيانات بخصوص حركة السفر ومتابعة وسائل الإعلام لمعرفة أي جديد بخصوص أوقات عمل الجسور والمعابر .
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