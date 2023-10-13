بوتين: حصار غزة غير مقبول ويشبه حصار النازيين للينينغراد
التاريخ
10/13/2023 2:30:52 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن حصار غزة غير مقبول.
وشبه بوتين الحصار على القطاع بحصار النازيين الذي فرض على لينينغراد خلال الحرب العالمية الثانية.
وأضاف أن الشعب الفلسطيني له الحق في إنشاء دولته، وقد وعدوه بذلك.
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