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بوتين: حصار غزة غير مقبول ويشبه حصار النازيين للينينغراد

10/13/2023 2:30:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن حصار غزة غير مقبول.

وشبه بوتين الحصار على القطاع بحصار النازيين الذي فرض على لينينغراد خلال الحرب العالمية الثانية.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني له الحق في إنشاء دولته، وقد وعدوه بذلك.

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