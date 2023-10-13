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سكان شمالي قطاع غزة يبدأون بالمغادرة للجنوب بعد إعلان إسرائيل

10/13/2023 2:30:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بدأ سكان في شمال قطاع غزة بالمغادرة باتجاه الجنوب بعد أمر أصدره جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما حثت حركة حماس بتجاهل الإعلان واعتبرته "دعاية زائفة".
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن تحذير سكان غزة للانتقال من شمال القطاع إلى جنوبه، "دعاية زائفة وحرب نفسية".
وحث المكتب الإعلامي، سكان غزة، بتجاهل هذه الدعاية وعدم الانسياق وراءها.
وقالت حركة حماس إن "الشعب الفلسطيني المرابط يرفض تهديد قادة الاحتلال ودعوته لهم في غزة إلى ترك منازلهم والرحيل عنها إلى الجنوب أو إلى مصر".
وأمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان الجمعة، "كافة سكان مدينة غزة" بإخلائها والتوجه إلى جنوب القطاع، مع دخول عملية "طوفان الأقصى" يومها السابع.
وأتى البيان بعد ساعات من إعلان الأمم المتحدة أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي أبلغها بوجوب أن ينتقل جميع سكّان شمال قطاع غزة، البالغ عددهم 1.1 مليون نسمة، إلى جنوب القطاع خلال 24 ساعة، مشيرة إلى أنّها طلبت منه "إلغاء" هذا الأمر.
ودعت وزارة الداخلية في قطاع غزة، الفلسطينيين، إلى "الانتقال إلى منزل بديل أو التوجه إلى أقرب مركز إيواء من مكان السكن لحين زوال الخطر" وذلك في حال "الشعور بالخطر المباشر نتيجة غارات الاحتلال".
وحثت الفلسطينيين كذلك، على "عدم التجاوب مع التسجيلات الصوتية التي يوزعها الاحتلال عشوائياً على أرقام الجوالات".

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