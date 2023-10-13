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عباس يلتقي بلينكن

10/13/2023 2:30:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمّان الجمعة، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، لبحث التصعيد في قطاع غزة.


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