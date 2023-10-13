عباس يلتقي بلينكن
التاريخ
10/13/2023 2:30:38 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمّان الجمعة، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، لبحث التصعيد في قطاع غزة.
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